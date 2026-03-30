Università in centro, la Lega punzecchia il Comune: “Giunta Galimberti non attacchi il cappello”

L’annuncio del nuovo polo universitario in piazza Monte Grappa scalda il dibattito politico varesino. Stefano Angei, vice-capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, accoglie con favore l’operazione ma respinge le dichiarazioni entusiaste della vicesindaca Ivana Perusin, accusando la Giunta Galimberti di voler salire sul carro dei vincitori a cose fatte.

«È bene che l’Amministrazione non provi a “tacà su el capel” su un merito che non ha — attacca Angei —. Quando ha avuto l’occasione concreta di dare un segnale politico forte, votando la nostra mozione che proponeva esattamente questo indirizzo, ha scelto di bocciarla senza appello». Per l’esponente leghista, il plauso odierno della Giunta sarebbe puro opportunismo comunicativo: «È troppo facile dirsi favorevoli oggi, quando il percorso è già stato tracciato da altri».

Il merito dell’operazione, secondo Angei, va attribuito esclusivamente alla Camera di Commercio e all’Università dell’Insubria, «che hanno saputo lavorare con concretezza superando l’inerzia di certa politica varesina». In chiusura, il consigliere torna a sollecitare il Comune: «Aspettiamo ancora il famoso tavolo di confronto».