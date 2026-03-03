Varese prega per la pace alla chiesa di San Giuseppe e alla Basica di San Vittore

La Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate promuove per mercoledì 4 marzo una giornata di preghiera per invocare la fine dei conflitti, rispondendo all’appello della Cei e del Ccee. La città si unisce così alle Chiese d’Italia per «dare voce ai popoli feriti dalle guerre».

La chiesa di San Giuseppe ospita l’Adorazione Eucaristica dalle 8 alle 12 e dalle 15:30 alle 18. L’obiettivo indicato dai vescovi è chiedere che la presenza di Dio «disarmi i cuori» e apra «vie di fraternità», aiutando chi ha responsabilità politiche a non cedere alla tentazione della violenza.

Alle 10 la preghiera diventa comunitaria nella Basilica di San Vittore. La Santa Messa è presieduta dal Prevosto, monsignor Gabriele Gioia, in ideale unione con la celebrazione che avverrà poche ore dopo nel Duomo di Milano. Sarà un momento per affidare a Dio le paure, ma anche la speranza che le «terre martoriate possano tornare a vivere nella concordia».