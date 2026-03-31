Varese si racconta: torna “Conosci il tuo Patrimonio”
Tra alberi monumentali e rapaci urbani, fino alle nuove visite in inglese: un'estate di scoperte per tutti
Anche per il 2026, con l’arrivo della bella stagione, il Comune di Varese presenta Conosci il tuo Patrimonio, iniziativa culturale e turistica giunta alla quinta edizione.
Da aprile a settembre il pubblico potrà scegliere di partecipare a diversi percorsi curati dall’iNFOPOINT Varese, che vedranno coinvolti guide turistiche abilitate e naturalisti del territorio, per dare la possibilità ancora una volta a cittadini e visitatori di esplorare e conoscere il ricco patrimonio storico, artistico, naturalistico e paesaggistico della città.
«Vivere la città per conoscerne la storia e prendersi cura del proprio territorio – spiega l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Questo lo scopo dell’iniziativa “Conosci il tuo patrimonio” giunta al quinto anno, che ha sempre riscosso un enorme successo e grande interesse da parte di chi vive a Varese e da coloro i quali vengono da fuori città per partecipare ad un’esperienza di condivisione e socializzazione».
Accanto a proposte già molto apprezzate nelle scorse edizioni, come il tradizionale tour del centro storico cittadino coi suoi cortili affrescati o l’itinerario lungo la Via Sacra del Sacro Monte di Varese con il borgo di Santa Maria del Monte tra arte, spiritualità e panorama, il programma prevede nuovi itinerari alla scoperta di opere e ricerche artistiche, con approfondimenti sul linguaggio astratto, il design e l’architettura contemporanea come le visite presso Fondazione Marcello Morandini o di collezioni, con focus sul dialogo tra architettura e paesaggio all’interno della storica Villa Panza e Casa-Museo Pogliaghi.
Attraverso un’esperienza di urban trekking verranno percorse le vie meno conosciute della città giardino, alla ricerca di alberi straordinari, custodi silenziosi di storie affascinanti: un’occasione per conoscere i misteri degli alberi monumentali di Varese e scoprire i punti migliori per osservare i rapaci di città e alcune specie di volatili che ogni anno decidono di fermarsi a Varese prima di compiere il loro viaggio fino in Africa.
Con una camminata nel centro storico e ai Giardini Estensi sarà possibile scoprire essenze naturali, credenze, storie e ricette della tradizione varesina.
Tra le novità di quest’anno, l’introduzione in calendario di due appuntamenti per conoscere il centro storico (sabato 23 maggio) e il Sacro Monte di Varese (domenica 19 luglio) condotti in lingua inglese. Tutte le visite guidate e i percorsi accompagnati sono proposti in forma gratuita, per l’entrata a musei e collezioni il biglietto d’ingresso è a carico del partecipante.
La prenotazione è obbligatoria e di norma è attiva da due settimane prima della data della singola iniziativa su www.vareseturismo.it/eventi
Per il primo appuntamento, in calendario per sabato 11 aprile alle 15, l’apertura delle prenotazioni è programmata per mercoledì 1 aprile 2026.
INFO: infopoint@comune.varese.it | +39 0332 281913 | www.vareseturismo.it
Il calendario degli appuntamenti
APRILE
SAB 11 | ore 15.00 IL CENTRO STORICO DI VARESE
SAB 18 | ore 15.00 URBAN TREKKING
MAGGIO
SAB 16 | ore 15.00 FONDAZIONE MORANDINI*
SAB 23 | ore 15.00 IL CENTRO STORICO DI VARESE (in inglese)
GIUGNO
SAB 20 | ore 10.00 ERBE COMMESTIBILI E STORIE, TRADIZIONI E FOLKLORE BOTANICI A VARESE
DOM 28 | ore 10.00 IL BORGO DI SANTA MARIA DEL MONTE E CASA MUSEO LODOVICO POGLIAGHI*
LUGLIO
DOM 5 | ore 10.30 VILLA E COLLEZIONE PANZA*
DOM 19 | ore 10.00 IL SACRO MONTE (in inglese)
DOM 26 | ore 10.00 IL BORGO DI SANTA MARIA DEL MONTE E CASA MUSEO LODOVICO POGLIAGHI*
AGOSTO
DOM 30 |ore 15.00 FONDAZIONE MORANDINI*
SETTEMBRE
DOM 6 | ore 10.30 VILLA E COLLEZIONE PANZA*
SAB 12|ore 15.00 IL CENTRO STORICO DI VARESE
*Biglietto d’ingresso al museo a carico del partecipante
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