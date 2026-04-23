A fuoco il tetto di una villa a Tradate: mansarda distrutta, nessun ferito

Una densa colonna di fumo si è alzata dalla zona collinare di Tradate nel primo pomeriggio di giovedì 23 aprile, quando le fiamme hanno avvolto il tetto e la mansarda di una villa in via della Stria.

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L’allarme è arrivato alle centrali dei soccorsi intorno alle 13. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero al resto dell’abitazione. A supporto dell’intervento sono giunti anche un’ambulanza della Croce Rossa, una pattuglia della Polizia Locale di Tradate e i volontari della Protezione Civile.

Le immagini scattate poco dopo l’arrivo dei soccorsi mostrano chiaramente l’entità dei danni: la struttura portante del tetto è rimasta in gran parte scoperchiata, con le travi completamente carbonizzate e la copertura in tegole crollata in più punti. La mansarda, interessata in pieno dalle fiamme, risulta gravemente compromessa.

L’incendio non ha provocato feriti né intossicati. È stato domato nel corso del pomeriggio. Al momento i Vigili del Fuoco stanno portando avanti le operazioni di bonifica, necessarie per spegnere eventuali focolai residui nascosti tra le travi e le macerie, e per rendere l’area sicura. I danni all’immobile, come ben visibile, sono ingenti.

Sulle cause del rogo sono in corso gli accertamenti. Non è ancora stata resa nota alcuna ipotesi ufficiale sull’innesco delle fiamme.