A Meride torna in scena la “Sagra delle erbacce”

Si prefigge di favorire la coesione sociale e la sostenibilità, e la valorizzazione di ciò che viene considerato inutile o diverso, quando non dannoso

Domenica 26 aprile avrà luogo nella Piazza e in alcune corti di Meride la 5a edizione della “Sagra delle erbacce”, un evento di interesse per grandi e piccini.

Grazie a diversi momenti di incontro, attività ed intrattenimenti, questa sagra si prefigge di favorire la coesione sociale e la sostenibilità, e la valorizzazione di ciò che viene considerato inutile o diverso, quando non dannoso.

L’apertura è prevista alle 10.00. Il programma contempla attività per bambini (in parte su iscrizione), bancarelle, passeggiate guidate alla scoperta delle erbe selvatiche (su iscrizione), visita di Ca’ Stella, intrattenimenti musicali e teatrali ed altro ancora.

Per l’occasione, i locali pubblici del Quartiere propongono dei piatti particolari. Un’interessante offerta gastronomica viene proposta pure in piazza. Tra le diverse specialità, Meret Bissegger e Mariangela Marchesi cucineranno il famoso “Erbozz”.

Il programma dettagliato della Sagra è consultabile su instagram @sagradelleerbacce.

L’evento terminerà alle 17.00 con musica dal vivo in piazza.