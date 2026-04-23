A Varese uno stage internazionale di aikido

L’evento si svolgerà sabato 25 e nella mattinata di domenica 26 presso Aikido Buikukai Varese – Società Varesina di Ginnastica e Scherma ASD

Stage Internazionale di Aikido AIA 2026, un appuntamento di rilievo dedicato a praticanti e appassionati di tutti i livelli. L’evento si svolgerà sabato 25 e nella mattinata di domenica 26 presso Aikido Buikukai Varese – Società Varesina di Ginnastica e Scherma ASD, in via Donatello 1 a Varese, e vedrà la partecipazione dei Maestri dell’Associazione Internazionale Aikido ASD, nel solco della tradizione del Maestro H. Kobayashi Shihan.

L’Aikido è un’arte marziale giapponese che privilegia l’armonia e il controllo dell’energia rispetto all’uso della pura forza, promuovendo equilibrio, rispetto e consapevolezza. Lo stage rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita, in un contesto aperto e internazionale, per approfondire una disciplina che allena corpo e mente, migliorando sicurezza personale, coordinazione e capacità di gestione delle proprie energie.