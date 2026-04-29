Bellucci vince il derby con Sonego e avanza al torneo di Cagliari

Il derby italiano del Sardegna Open di tennis sorride a Mattia Bellucci, che supera Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-4, 1-6, 7-5 al termine di una sfida intensa, combattuta, e durata ben 2 ore e 40′ sulla terra battuta di Cagliari.

Il match ha vissuto continui cambi di inerzia: Bellucci ha preso il controllo nel primo set grazie a maggiore solidità negli scambi e a un break decisivo, mentre nel secondo è arrivata la reazione netta di Sonego, capace di alzare il livello e dominare il parziale, sfruttando l’unico passaggio a vuoto del mancino di Castellanza. Nel terzo set, invece, si è giocato punto a punto fino al 5-5, quando il 24enne varesotto ha trovato l’allungo decisivo, strappando il servizio con il quarto match point e chiudendo tra gli applausi.

Per Bellucci si tratta di un successo importante, visto che sulla terra rossa non sempre si trova a proprio agio e che dopo aver ottenuto la semifinale nel Challenge di Monza ha ottenuto tre sconfitte sempre su questa superficie. Ora però questa vittoria consente al numero 78 del mondo di avanzare nel tabellone del torneo sardo nonostante un sorteggio complicato contro Sonego.

Negli ottavi di finale, Bellucci affronterà la wild card Cadenasso, genovese e numero 189 del mondo che al primo turno ha superato il lucky loser Lorenzo Carboni per 6-3, 6-1: un’occasione interessante per continuare il proprio cammino e provare a spingersi ancora più avanti nel torneo, oltre che a guadagnare qualche posizione in classifica.

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