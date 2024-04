Gorillas KO a Cagliari. Si avvicina l’esordio degli Junior

Battuta d’arresto per i Gorillas Varese – squadra di football americano affiliata alla Uisp – che escono sconfitti dalla sfida in terra sarda contro la capolista del girone Crusaders Cagliari.

Il punteggio di 54-8 punisce severamente i biancorossi che, sabato scorso sul campo di Monteclaro a Cagliari, hanno comunque offerto una prestazione generosa, ma certamente i Crusaders non hanno lasciato dubbi sulla propria forza.

In una serata dal clima perfetto per il football i sardi vanno subito in vantaggio con il lungo lancio di Meloni direttamente in touch down.

I Gorillas rispondono subito con lunghi drive orchestrati dalla coppia di running back Marabotti-Altamura con ottimi risultati che portano più volte i biancorossi a ridosso dell’endzone. Mentre però i sardi riescono a recuperare l’ovale e a segnare a più riprese grazie a un Meloni scatenato, i biancorossi vanno in touchdown solo una volta grazie ad una corsa di Marabotti.

In un attacco che di partita in partita sta mostrando segni di evidente miglioramento è doveroso segnalare la performance della linea composta da Vittorio Corvi, Stefano Ferrara e Diego Zen. Migliore in campo per i biancorossi certamente Pier Altamura mattatore sia in attacco che in difesa.

Importantissimo ora per i biancorossi non farsi abbattere da una sconfitta avvenuta per mano di un avversario di indiscutibile valore e rivolgere la concentrazione verso la prossima squadra che visiterà il Jungle Field Sabato 20 Aprile, i Rams Milano.

La squadra milanese nel weekend passato, ha battuto fuori casa i Blitz Ciriè confermando la propria forza. Una sfida importantissima a cui i Gorillas dovranno farsi trovare assolutamente preparati per cancellare lo zero nella casella delle vittorie.

Si attende dunque dai giocatori varesini una reazione d’orgoglio e grande impegno durante gli allenamenti sotto la guida di coach Gaines, per ritornare ad assaggiare il sapore della vittoria.

Nel frattempo grande curiosità ed entusiasmo per i giovani della squadra Under15 di Flag Football, pronti all’esordio stagionale domenica mattina al “Vigorelli” di Milano dove affronteranno i pari età di Rams Milano e Frogs Legnano.

Dopo aver ottenuto il secondo posto a livello regionale i ragazzi allenati da Coach Martinez e Coach Gaines cercano una conferma della loro crescita nel campionato nazionale. Le premesse per una stagione ricca di emozioni ci sono tutte.