Elisoccorso in azione a Casalzuigno per uno scontro tra un auto e una moto

Un impatto tra un’auto e una moto ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso alle 19 di questa sera, martedì 28 aprile, a Casalzuigno. (foto d’archivio)

Il sinistro è avvenuto in via Valcuvia e ha visto coinvolte due persone: un ragazzo di 16 anni e una donna di 42 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza e, appunto, l’elisoccorso, decollato da Como in codice giallo. Per i rilievi e la gestione della viabilità sono presenti i Carabinieri di Luino e la Polstrada di Varese.