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Gallarate/Malpensa

Festa della Liberazione a Gallarate tra bancarelle e artigianato con “Mani Magiche”

Nella giornata del 25 aprile un nuovo appuntamento con il mercatino in centro

Generico 13 Apr 2026

A Gallarate la Festa della Liberazione porta una giornata all’insegna della convivialità e del commercio locale: sabato 25 aprile il centro cittadino ospiterà infatti le bancarelle dell’associazione “Mani Magiche”, protagoniste in Piazza Libertà e lungo Corso Italia.

L’iniziativa, patrocinata dall’Assessorato alle Attività Economiche del Comune di Gallarate, si svolgerà dalle 10 alle 19 e porterà tra le vie del centro colori, creatività e prodotti artigianali. Un’occasione per cittadini e visitatori di passeggiare tra gli stand, scoprire oggetti fatti a mano e vivere la città in un clima festoso.

Le bancarelle proporranno creazioni artigianali, idee regalo e manufatti unici, valorizzando il lavoro e la passione degli espositori.

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutta la cittadinanza: una giornata per stare insieme, sostenere le realtà locali e animare il cuore di Gallarate. Per informazioni è possibile contattare l’associazione “Mani Magiche”.

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Pubblicato il 16 Aprile 2026
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