Finti avvisi TARI via SMS: allerta truffa a Varese

Attenzione allo smartphone: un nuovo tentativo di truffa sta prendendo di mira i contribuenti varesini. Il Comune di Varese ha segnalato il diffondersi di una campagna di phishing via SMS che comunica false irregolarità nel pagamento della TARI (la tassa sui rifiuti).

Questi messaggi, pur presentandosi con toni autoritari o urgenti, non provengono in alcun modo dagli uffici comunali e hanno l’unico scopo di sottrarre dati personali e bancari ai cittadini.

Come riconoscere e difendersi dalla truffa

Il meccanismo è quello classico del phishing: il messaggio contiene un link che rimanda a siti web contraffatti, graficamente simili a quelli istituzionali, dove viene richiesto di inserire credenziali o effettuare pagamenti immediati per evitare sanzioni.

Le raccomandazioni ufficiali:

Non cliccare mai sui link presenti negli SMS sospetti.

Non richiamare i numeri di telefono indicati nel testo del messaggio.

Cancellare immediatamente l’SMS.

Cosa fare in caso di dubbi o errori

L’amministrazione comunale ricorda che per qualsiasi verifica sulla propria posizione tributaria occorre utilizzare esclusivamente i contatti ufficiali presenti sul sito del Comune di Varese o rivolgersi direttamente allo Sportello TARI.

Se hai già inserito i tuoi dati:

Qualora l’utente abbia incautamente fornito informazioni personali o estremi della carta di credito, il Comune consiglia di:

Bloccare subito le carte di pagamento tramite la propria banca.

Segnalare l’accaduto tempestivamente alla Polizia Postale.

La sicurezza digitale passa anche attraverso la prevenzione: diffidate sempre da comunicazioni ufficiali che richiedono pagamenti o dati sensibili tramite canali non certificati come gli SMS.