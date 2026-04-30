Flotilla per Gaza intercettata da Israele, presidio a Varese in piazza Montegrappa

Un presidio di solidarietà è convocato per oggi pomeriggio (giovedì 30 aprile) a Varese, in piazza Montegrappa, alle ore 18.30, in risposta all’intercettazione della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana, avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì in acque internazionali al largo di Creta. L’iniziativa è promossa dagli attivisti pro-palestinesi varesini che nelle ultime settimane hanno organizzato diverse manifestazioni in città.

Cosa è successo in mare

La Global Sumud Flotilla, una flottiglia civile internazionale composta da oltre cinquanta imbarcazioni, partita il 26 aprile dal porto siciliano di Augusta con l’obiettivo di raggiungere Gaza e consegnare aiuti umanitari, è stata intercettata nella serata di mercoledì dalle forze navali israeliane a circa 500 miglia nautiche dalle coste israeliane, al largo dell’isola greca di Creta.

Secondo i dati del tracker nautico della stessa organizzazione, almeno 22 delle 58 imbarcazioni sono state abbordate. Il ministero degli Esteri israeliano ha comunicato il fermo di circa 175 attivisti, trasferiti verso Israele. La flottiglia ha denunciato l’interruzione delle comunicazioni radio, danni a diversi natanti e il ricorso alla forza durante le operazioni di abbordaggio. Israele ha invece definito l’intervento legittimo, sostenendo che la missione costituisce una violazione del blocco navale su Gaza e avrebbe legami con Hamas — accuse respinte dagli organizzatori.

La vicenda ha suscitato reazioni diplomatiche immediate: Turchia e Spagna hanno parlato di pirateria, mentre la Farnesina italiana, a seguito di segnalazioni sulla presenza di cittadini italiani a bordo, ha attivato l’Unità di crisi e le ambasciate a Tel Aviv e Atene.

Il presidio varesino

La convocazione, diffusa attraverso le chat degli attivisti locali, invita a raccogliersi in piazza Montegrappa alle 18.30 in segno di solidarietà verso la flottiglia e la popolazione di Gaza. Si tratta di uno degli appuntamenti organizzati in diverse città italiane nel corso della giornata in risposta agli sviluppi della notte.