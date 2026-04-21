Il Consiglio regionale ricorda le vittime del Pirellone e Carlo Monguzzi

La seduta del Consiglio regionale di martedì 21 aprile si è aperta nel segno della memoria e del cordoglio. L’Aula ha voluto rendere omaggio a tre figure che, in modi diversi, hanno segnato la storia delle istituzioni lombarde: le avvocatesse Anna Maria Rapetti e Alessandra Santonocito, vittime dell’incidente aereo del 2002, e l’ex consigliere e assessore Carlo Monguzzi, scomparso nei giorni scorsi.

Una ferita sempre aperta: il ricordo del 18 aprile 2002

Il Presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, ha ripercorso i drammatici momenti di 24 anni fa, quando un aereo da turismo si schiantò contro il 26° piano di Palazzo Pirelli.

«Resta una ferita ancora aperta – ha sottolineato Romani – che riporta i nostri cuori al pensiero di Anna Maria e Alessandra, due giovani donne morte mentre lavoravano con responsabilità e senso del dovere per l’istituzione e per i cittadini». Il Presidente ha inoltre dato lettura di un messaggio di cordoglio inviato dal Governatore Attilio Fontana.

L’addio a Carlo Monguzzi: pioniere dell’ecologia

Grande commozione ha accompagnato il ricordo di Carlo Monguzzi, scomparso il 13 aprile all’età di 74 anni. Ingegnere e insegnante, Monguzzi è stato una colonna portante dell’ambientalismo italiano: fondatore di Legambiente e dei Verdi e assessore regionale all’Ambiente (1993-1994): fu il promotore della prima legge sulla raccolta differenziata in Lombardia e del primo Piano Aria contro lo smog; consigliere regionale per diverse legislature (dal 1990 al 2009) e, infine, consigliere comunale a Milano.

«”Forte, solido, delicato, gentile”: sono gli aggettivi con cui lo ha definito la moglie Silvia e che facciamo oggi nostri nel tratteggiare la figura di un politico appassionato e di grande spessore umano», ha concluso Romani.

Alla commemorazione, culminata in un minuto di silenzio, hanno partecipato con contributi personali anche i consiglieri Pierfrancesco Majorino, Paola Bocci, Onorio Rosati, Luca Paladini e l’Assessore Romano La Russa, alla presenza della famiglia e di numerosi colleghi.