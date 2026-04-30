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L’isola più antica delle Alpi riapre dopo 3 anni e anche l’ippodromo è pronto

I fatti principali e quelli più curiosi di giovedì in nove minuti

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Parliamo di riaperture in questa puntata con l’isolino Virginia sul lago di Varese che torna ad accogliere visitatori tra le sue antiche palafitte, così come riaprirà a breve l’ippodromo delle Bettole con il suo fascino un po’ vintage. È il weekend del Primo Maggio e c’è aria di festa e voglia di vacanza ma la cronaca incombe e non si ferma mai.

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Orlando Mastrillo
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Pubblicato il 30 Aprile 2026
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