Manageritalia, a Varese la consegna delle borse di studio agli studenti

Fa tappa oggi, martedì 14 aprile, con inizio alle ore 18, nella Villa Napoleonica al Centro congressi delle Ville Ponti il road show promosso da Manageritalia Lombardia per la consegna delle borse di studio del Fondo di previdenza Mario Negri. Dopo il successo della prima giornata milanese, l’iniziativa prosegue coinvolgendo studenti e studentesse del territorio varesino in una cerimonia che unisce riconoscimento del merito e momenti di riflessione.

Il progetto ha già visto la partecipazione di 841 giovani tra Milano e Monza Brianza, protagonisti di un evento molto partecipato insieme alle loro famiglie. Un entusiasmo che si rinnova oggi a Varese, dove i ragazzi premiati celebrano i risultati raggiunti grazie all’impegno scolastico e personale.

La consegna delle borse di studio non è solo un momento formale, ma anche un’occasione di crescita. Quest’anno, infatti, la cerimonia sarà arricchita dallo spettacolo “La Storia siamo Noi”, powered by CFMT – Centro di Formazione Management del Terziario. La serata sarà animata da Elena Morino e Mauro Eusti, due formatori esperti che guideranno un’esperienza coinvolgente e fuori dagli schemi: il pubblico non sarà semplice spettatore, ma protagonista attivo di una narrazione condivisa, in cui collaborazione, dialogo e visione diventano elementi centrali. Uno spettacolo motivazionale pensato per ispirare i più giovani, chiamati a costruire il proprio futuro, ma capace di coinvolgere anche gli adulti, ricordando che la storia si costruisce insieme.

Sul palco, accanto ai giovani premiati, i rappresentanti delle istituzioni promotrici ribadiscono il valore dell’investimento nella formazione. Un segnale concreto di attenzione verso il futuro, in cui il merito diventa leva per costruire opportunità e sviluppo. Dopo Milano, Monza Brianza e Brescia, il road show di Manageritaliaproseguirà nei prossimi giorni toccando altre città lombarde, da Como a Bergamo fino a Pavia, consolidando un percorso che mette al centro i talenti del territorio.