Marco Reguzzoni assente come testimone al processo che vede imputati i giornalisti di Report

Marco Reguzzoni sarebbe dovuto comparire in aula giovedì mattina alle 11 in tribunale a Varese per l’udienza dove avrebbe dovuto parlare come testimone nel processo che vede i giornalisti di “Report“ (trasmissione giornalistica d’inchiesta in onda su Rai Tre) Giorgio Mottola e Sigfrido Ranucci a rispondere del reato di difamazione aggravata.

Reguzzoni avrebbe dovuto rispondere alle domande del pm. Già parlamentare della Lega ed ex presidente della Provincia di Varese, è attualmente un esponente di Forza Italia. Il suo intervento è considerato rilevante poiché compare — sebbene con il volto coperto — in uno dei servizi giornalistici oggetto del procedimento. Durante la precedente udienza, la sua identità era stata resa nota in aula dalla parte civile Andrea Mascetti.

Nonostante la notifica sia stata effettuata correttamente, Reguzzoni non si è presentato. Il giudice subentrato, Stefania Brusa, ha quindi disposto il rinvio dell’audizione al prossimo 17 settembre.

Un processo dove, nelle more dell’accertamento delle responsabilità è stato ascoltato in aula anche il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

L’accusa cui i giornalisti di Report sono chiamati a rispondere è di diffamazione nei riguardi dello stesso ministro Giancarlo Giorgetti e dell’avvocato varesino Andrea Mascetti, procedimenti partiti separatamente e poi uniti sotto uno stesso filone giudiziario.