Max Laudadio e i Cuorieroi hanno colorato Venegono di solidarietà e allegria

Un pomeriggio a colori.

In primis le tinte dei “Quattro campanellini” il libro di Max Laudadio scritto per aiutare i bambini negli ospedali. Tutto intorno i colori dei travestimenti dei Cuorieroi, l’associazione di volontari vestiti da supereroi che portano da anni sorrisi e speranza negli ospedali.

Ma anche i colori degli occhi dei bambini, che ascoltavano rapiti la favola, ma soprattutto imparavano quanto prezioso sia avere a cuore i loro coetanei. E poi, non da ultimo, il colore più bello di tutti: quello della speranza.

Galleria fotografica Max Laudadio insieme ai supereroi degli ospedali per i bambini malati 4 di 14

Un arcobaleno, dunque, in un pomeriggio di aprile che ha arricchito tanti a Venegono Superiore.

Sabato 11 aprile alla biblioteca di piazza San Giorgio si è tenuta la presentazione del libro “Quattro campanellini” scritto dall’artista Max Laudadio, con le illustrazioni di Miriana Viero: un volume nato con un obiettivo ben preciso e cioè quello di contribuire all’azione benefica di Cuorieroi, che da anni si spende per cambiare letteralmente la vita dei bambini malati e in difficoltà.

Grazie ai proventi del libro, i progetti solidali dell’associazione onlus avranno benzina per continuare a strappare sorrisi a chi attraversa momenti difficili, per la salute o perché ci sono difficoltà da fronteggiare.

Mamma Simona racconta la storia della piccola Beatrice e il suo bisogno di cure ospedaliere

Due, in particolare, le storie che sono state condivise con il numeroso pubblico di grandi e piccini che hanno affollato la biblioteca venegonese: di due bambine, accomunate dallo stesso nome – Beatrice – e da due vicende differenti, ma che le costringono a conoscere le pareti dell’ospedale come un luogo ormai familiare.

Le loro mamme, Elisa e Simona, avevano lo sguardo riconoscente di chi si sente accolto e la consapevolezza di non essere più sole dinanzi alla malattia.

Questa è la magia che i Cuorieroi sanno innescare, aiutando in prima persona le famiglie che devono affrontare le cure dei loro bambini, ma anche permettendo a tanti genitori di insegnare la solidarietà e la generosità ai loro figli. Veicoli di sentimento, i volontari ad ogni evento ripagano con balli, animazione, truccabimbi, regalando un momento speciale a tutti.

Così è avvenuto anche in questa giornata di sole, che ha permesso di raccogliere 1000 euro che saranno destinati alle cure della più piccola delle due bimbe protagoniste della giornata, pronta ad affrontare cure e una riabilitazione impegnativa.

«Un Pomeriggio di valore, che i venegonesi hanno saputo comprendere, affollando la nostra biblioteca» hanno commentato il sindaco Walter Fabiano Lorenzin e l’assessore alla Cultura Lelia Mazzotta Natale, presenti dall’inizio alla fine dell’evento insieme alla referente bibblioteca Lina Carillo, tutti coinvolti e partecipi di una iniziativa in cui hanno dimostrato di credere fortemente.

Così come Max Laudadio, che per magia è uscito dallo schermo piatto dei televisori arrivando a Venegono per offrire il suo contributo. Nessun atteggiamento da star, anzi: pronto a scherzare e a prestarsi per foto e autografi, l’artista ha messo sotto i riflettori Antonino Galici e il resto del gruppo – Capitan America, Thor, Pippi Calzelunghe e gli altri – che tanto bene sanno costruire.

Ci sono giorni che fanno la differenza nella vita delle persone. Ci sono giorni – come questo – che hanno sicuramente lasciato una lezione di vita importante a mamme, papà e marmocchietti presenti, ma che soprattutto hanno fatto sentire meno sole le famiglie di due bambine malate.

Merito dei Cuorieroi e di chi crede in loro.