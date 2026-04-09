Prevenzione a Samarate: visite gratuite per seno e tumori testa-collo il 18 aprile

La prevenzione torna protagonista a Samarate grazie all’impegno costante di Sarà Pink ODV. Sabato 18 aprile 2026, l’associazione rinnova la sua missione sul territorio offrendo una giornata di visite senologiche e screening del distretto testa-collo completamente gratuite.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Samarate, vede la partecipazione degli specialisti di Humanitas Mater Domini, della Fondazione Humanitas per la Ricerca (FHR) e dell’associazione C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno) guidata da Adele Patrini.

L’importanza della diagnosi precoce

Anche quest’anno, particolare attenzione sarà rivolta ai tumori del distretto testa-collo, patologie spesso sottovalutate ma la cui prognosi cambia radicalmente con una diagnosi tempestiva.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il Prof. Paolo Bossi, oncologo di fama internazionale e punto di riferimento per Fondazione Humanitas, che gestirà le visite in loco: «I tumori della testa e del collo sono patologie insidiose perché i sintomi iniziali vengono spesso confusi con disturbi comuni. Tuttavia, la diagnosi precoce è la nostra arma più efficace: individuare la malattia nelle sue fasi iniziali permette di intervenire con terapie meno invasive e garantisce tassi di guarigione che superano l’80-90%. Portare lo screening sul territorio, come accade oggi a Samarate, è un atto di fondamentale importanza clinica e sociale».

Fondamentale anche la visione di Adele Patrini, Presidente di C.A.O.S. Onlus, da sempre in prima linea per il supporto alle donne: «Portare la senologia nel cuore della comunità, fuori dalle mura ospedaliere, è il modo più potente per abbattere le barriere della paura. Fare rete con realtà giovani e dinamiche come Sarà Pink ci permette di promuovere una cultura della prevenzione che non è solo clinica, ma è vicinanza, ascolto e solidarietà concreta sul territorio. Insieme facciamo la differenza».

Al fianco di C.A.O.S, anche la dott.ssa Luisa Giavarini, senologa di Humanitas Mater Domini, che sarà a disposizione per visite senologiche.

Apertura prenotazioni: dal 9 aprile