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Gallarate/Malpensa

Prevenzione a Samarate: visite gratuite per seno e tumori testa-collo il 18 aprile

L’associazione Sarà Pink ODV, in collaborazione con Humanitas Mater Dominie Caos, trasforma via Vittorio Veneto in un presidio di salute per una giornata di screening gratuiti. Prenotazioni al via da oggi, 9 aprile

Samarate generica generiche

La prevenzione torna protagonista a Samarate grazie all’impegno costante di Sarà Pink ODV. Sabato 18 aprile 2026, l’associazione rinnova la sua missione sul territorio offrendo una giornata di visite senologiche e screening del distretto testa-collo completamente gratuite.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Samarate, vede la partecipazione degli specialisti di Humanitas Mater Domini, della Fondazione Humanitas per la Ricerca (FHR) e dell’associazione C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno) guidata da Adele Patrini.

L’importanza della diagnosi precoce

Anche quest’anno, particolare attenzione sarà rivolta ai tumori del distretto testa-collo, patologie spesso sottovalutate ma la cui prognosi cambia radicalmente con una diagnosi tempestiva.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il Prof. Paolo Bossi, oncologo di fama internazionale e punto di riferimento per Fondazione Humanitas, che gestirà le visite in loco: «I tumori della testa e del collo sono patologie insidiose perché i sintomi iniziali vengono spesso confusi con disturbi comuni. Tuttavia, la diagnosi precoce è la nostra arma più efficace: individuare la malattia nelle sue fasi iniziali permette di intervenire con terapie meno invasive e garantisce tassi di guarigione che superano l’80-90%. Portare lo screening sul territorio, come accade oggi a Samarate, è un atto di fondamentale importanza clinica e sociale».

Fondamentale anche la visione di Adele Patrini, Presidente di C.A.O.S. Onlus, da sempre in prima linea per il supporto alle donne: «Portare la senologia nel cuore della comunità, fuori dalle mura ospedaliere, è il modo più potente per abbattere le barriere della paura. Fare rete con realtà giovani e dinamiche come Sarà Pink ci permette di promuovere una cultura della prevenzione che non è solo clinica, ma è vicinanza, ascolto e solidarietà concreta sul territorio. Insieme facciamo la differenza».

Al fianco di C.A.O.S, anche la dott.ssa Luisa Giavarini, senologa di Humanitas Mater Domini, che sarà a disposizione per visite senologiche.

Apertura prenotazioni: dal 9 aprile

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Pubblicato il 09 Aprile 2026
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