Saronno
Saronno riscopre la dimensione più intima di Giuditta Pasta tra lettere, amici e parole quotidiane
Sabato 18 aprile a Villa Gianetti un appuntamento che anticipa il concorso lirico internazionale e propone un approfondimento originale sulla figura della cantante saronnese attraverso le sue lettere
A Saronno prende il via il calendario di appuntamenti che accompagnano il Concorso Internazionale di Canto Lirico “Giuditta Pasta”, con un primo incontro dedicato a un aspetto inedito della celebre cantante: il suo modo di comunicare.
Sabato 18 aprile alle 16 a Villa Gianetti, è in programma la conferenza “Lessico famigliare. Abitudini e idiomi di una Diva”, a cura di Andrea Germi. L’iniziativa anticipa la quinta edizione del concorso, in programma dal 6 al 9 maggio, un’iniziativa che negli anni si è affermata nel panorama lirico internazionale e che continua a valorizzare il legame tra la città e una delle sue figure più rappresentative.
Alla scoperta della Giuditta Pasta più intima
L’incontro propone un approfondimento originale sulla figura di Giuditta Pasta, nata proprio a Saronno, andando oltre la sua immagine di grande interprete del belcanto.
Attraverso la lettura di lettere personali, emergerà una dimensione più quotidiana e privata della cantante: il modo in cui si esprimeva in contesti ufficiali e nelle relazioni personali, tra lingua francese e registri più familiari.
Un viaggio tra parole e relazioni che permetterà di conoscere la Diva anche come intellettuale, amica e figura legata agli affetti.
Tra storia e grandi protagonisti
La conferenza offrirà anche uno sguardo sulle relazioni di Giuditta Pasta con alcune figure di primo piano del suo tempo, come Tommaso Grossi, Giuseppe Mazzini, Achille Mauri e Gioacchino Rossini.
Un intreccio di rapporti che racconta non solo la carriera artistica della cantante, ma anche il contesto culturale e sociale in cui si muoveva.
Visita alla Villa Gianetti
Al termine dell’incontro è prevista una visita guidata alla villa, che ospita una raccolta museale dedicata proprio alla cantante lirica saronnese.
L’ingresso è libero.