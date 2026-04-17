Saronno riscopre la dimensione più intima di Giuditta Pasta tra lettere, amici e parole quotidiane

A Saronno prende il via il calendario di appuntamenti che accompagnano il Concorso Internazionale di Canto Lirico “Giuditta Pasta”, con un primo incontro dedicato a un aspetto inedito della celebre cantante: il suo modo di comunicare.

Sabato 18 aprile alle 16 a Villa Gianetti, è in programma la conferenza “Lessico famigliare. Abitudini e idiomi di una Diva”, a cura di Andrea Germi. L’iniziativa anticipa la quinta edizione del concorso, in programma dal 6 al 9 maggio, un’iniziativa che negli anni si è affermata nel panorama lirico internazionale e che continua a valorizzare il legame tra la città e una delle sue figure più rappresentative.

Alla scoperta della Giuditta Pasta più intima

L’incontro propone un approfondimento originale sulla figura di Giuditta Pasta, nata proprio a Saronno, andando oltre la sua immagine di grande interprete del belcanto.

Attraverso la lettura di lettere personali, emergerà una dimensione più quotidiana e privata della cantante: il modo in cui si esprimeva in contesti ufficiali e nelle relazioni personali, tra lingua francese e registri più familiari.

Un viaggio tra parole e relazioni che permetterà di conoscere la Diva anche come intellettuale, amica e figura legata agli affetti.

Tra storia e grandi protagonisti

La conferenza offrirà anche uno sguardo sulle relazioni di Giuditta Pasta con alcune figure di primo piano del suo tempo, come Tommaso Grossi, Giuseppe Mazzini, Achille Mauri e Gioacchino Rossini.

Un intreccio di rapporti che racconta non solo la carriera artistica della cantante, ma anche il contesto culturale e sociale in cui si muoveva.

Visita alla Villa Gianetti

Al termine dell’incontro è prevista una visita guidata alla villa, che ospita una raccolta museale dedicata proprio alla cantante lirica saronnese.

L’ingresso è libero.