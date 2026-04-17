Saronno
Scacchi protagonisti a Saronno con il torneo Cra al Chiostro Art
L’appuntamento è per domenica 19 arile. Torneo aperto a tutte le età con formula a sistema svizzero e partite rapide per una giornata di sfide e strategia
Una domenica all’insegna della strategia e della concentrazione con il torneo di scacchi organizzato da Scacchi Saronno. L’appuntamento è per domenica 19 aprile al Chiostro Art di viale Santuario 11, dove si terrà la 9ª edizione del Trofeo del Circolo ricreativo aziendale Fnm.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Saronno, è aperta a tutti, dai principianti agli appassionati più esperti.
Il torneo prevede la partecipazione sia di adulti sia di juniores, con la possibilità per chiunque di mettersi alla prova sulla scacchiera.
La formula di gioco sarà il sistema svizzero su sei turni, con un tempo di riflessione di 15 minuti per partita.
Le iscrizioni si apriranno alle 14, mentre l’inizio delle partite è previsto per le 15. La premiazione si terrà alle 18.30.
Sono previsti premi per diverse categorie, tra cui classifiche assolute, juniores, miglior donna e over 70. In palio coppe, medaglie, scacchiere e libri.
La quota di iscrizione è di 10 euro, parte della quale sarà destinata a sostenere la scuola scacchi per non vedenti.