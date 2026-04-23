Scontro tra un’auto e un mezzo pesante sulla Statale 336: quattro persone coinvolte
L'incidente è avvenuto nel tratto tra Gallarate e Busto Arsizio poco prima delle 13 di giovedì 23 aprile (foto di repertorio)
Quattro persone coinvolte, un’auto e un mezzo pesante coinvolti e grosse ripercussioni sul traffico. L’incidente è avvenuto oggi, giovedì 23 aprile, lungo la Statale 336 in direzione Autolaghi nel tratto tra Gallarate Est e Cassano Magnago. ( foto di repertorio)
Lo scontro è avvenuto poco prima delle 13. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia stradale e i soccorritori del 118 che hanno valutato tre uomini di 36,50 e 76 anni e una donna di 77. I mezzi di soccorso, due ambulanze e l’automedica, hanno trasportato due feriti: uno con ferite lievi in codice verde e uno con conseguenze più gravi in codice giallo.
Gravi ripercussioni sul traffico con incolonnamenti nel tratto tra Gallarate e l’uscita di Busto Arsizio
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