Varese capitale della sostenibilità: il Salone della CSR fa tappa in Camera di Commercio

La sostenibilità torna al centro del dibattito economico varesino con l’arrivo del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale. L’appuntamento, diventato negli anni un punto di riferimento nazionale per il confronto tra imprese e attori sociali, approda nel nostro territorio con un focus specifico: “Ecosistema circolare: ambiente, solidarietà e collaborazione”.

L’iniziativa è promossa da un network di prestigio che vede schierati l’Università Bocconi, Sustainability Makers, Global Compact Network Italia, ASviS, Fondazione Sodalitas, Unioncamere e Koinètica.

Economia circolare come leva strategica

L’obiettivo della tappa varesina è fornire strumenti concreti per adottare soluzioni di economia circolare. Non si parlerà solo di teoria, ma di come la collaborazione lungo la filiera di fornitura e la sinergia con il terzo settore possano tradursi in reali vantaggi competitivi per le aziende. Un tema, questo, sempre più centrale anche in ottica di rendicontazione e stesura del bilancio di sostenibilità.

Durante i lavori verranno presentati esempi replicabili e “best practice” provenienti da settori chiave del tessuto produttivo locale e nazionale, come il tessile, la plastica, la cosmesi e le costruzioni, mettendo in luce soluzioni capaci di generare valore per tutti gli attori coinvolti.

Protagonisti e testimonianze

Il programma prevede l’apertura dei lavori da parte del Presidente di Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, insieme alla Presidente di Koinètica, Rossella Sobrero.

Al tavolo dei relatori si alterneranno voci autorevoli del mondo accademico e imprenditoriale, tra cui Matteo Pedrini, Luciana Delle Donne e Serenella Sala. L’evento si concluderà con uno spazio di dibattito aperto, offrendo ai partecipanti la possibilità di confrontarsi direttamente con gli esperti su sfide e opportunità dell’innovazione sociale.

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