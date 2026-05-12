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A Mombello un incontro sulla “vita alla fine della vita”

Giovedì 14 (ore 21) all’oratorio di Mombello una serata organizzata dal CAV Medio Verbano. Ospiti il dottor Napoletano e la dottoressa Chiara Bareggi

fine vita cure palliative
Incontri

Giovedì 14 maggio alle 21 il salone dell’oratorio di Mombello di via Redaelli 13 ospita l’incontro intitolato “La vita alla fine della vita: tra cura e accompagnamento”. Una serata di dibattito e di riflessione promossa al Centro di Aiuto alla Vita (CAV) del Medio Verbano che ha sede proprio a Mombello.

La serata vedrà la partecipazione di due medici di provata esperienza e competenza: il dottor Giulio Napoletano, anestesista rianimatore e terapista del dolore, e la dottoressa Chiara Bareggi, medico chirurgo e direttore sanitario dell’Hospice Fondazione Menotti Bassani di Laveno. La presentazione sarà a cura della giornalista Annalisa Motta De Giacomo.

L’appuntamento proverà a dare un contributo per affrontare l’argomento del “fine vita” con uno sguardo rivolto all’ uomo nella sua integralità, fisica, psicologica, spirituale e sociale. Si partirà, però, con il fare chiarezza sui termini usati nei dibattiti televisivi e giornalistici, spesso in modo scorretto: eutanasia, suicidio assistito, accanimento terapeutico, cure palliative. L’esperienza dei relatori nel campo delle cure palliative offrirà poi motivo di riflessione e di confronto, per arrivare ad un giudizio personale motivato.

Organizzato da

12 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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