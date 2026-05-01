Biandronno Più organizza un incontro pubblico con Astuti e Licata
Mercoledì 6 maggio alla Sala Fallaci confronto aperto tra cittadini e istituzioni con i consiglieri regionali Astuti e Licata. Al centro sanità, trasporti e viabilità nel Varesotto
Un confronto diretto tra cittadini e istituzioni per affrontare i temi più concreti del territorio. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico organizzato da Biandronno Più in programma mercoledì 6 maggio alle 20.45 alla Sala Fallaci di Piazza Cavour.
Ospiti della serata saranno due consiglieri regionali della Lombardia: Samuele Astuti (Partito Democratico) e Giuseppe Licata (Forza Italia), chiamati a dialogare con la cittadinanza su questioni centrali per il Varesotto.
L’iniziativa nasce dalla volontà di mantenere vivo il rapporto tra eletti e comunità anche al di fuori delle campagne elettorali, sottolineando come le decisioni che incidono sulla vita quotidiana — dalla sanità ai trasporti — vengano prese proprio nei periodi meno “visibili” della politica.
Due i principali temi al centro dell’incontro. Il primo riguarda la sanità, con un focus su organizzazione dei servizi, liste d’attesa, medicina di base e rapporti tra Regione e strutture locali. Il secondo sarà dedicato a trasporti e viabilità, con attenzione alle infrastrutture, ai collegamenti tra i comuni del lago di Varese e al trasporto pubblico.
Ampio spazio sarà riservato anche agli interventi e alle domande dei cittadini, con l’obiettivo di chiarire il funzionamento delle istituzioni e le competenze dei diversi livelli amministrativi.
L’ingresso è libero e aperto a tutti.
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