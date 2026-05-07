BTicino accelera sulla smart home. Ecco CASA+ e le novità 2026

«Non è un semplice insieme di prodotti, ma un concetto di casa che deve essere raccontata partendo dalle funzioni che risolvono bisogni concreti». Con queste parole Diego Gianetti, direttore commerciale di BTicino, azienda del Gruppo Legrand, ha introdotto CASA+, il nuovo concept con cui l’azienda riassume le principali innovazioni tecnologiche dedicate al residenziale e le novità 2026.

All’Archiproducts di via Tortona a Milano, il gruppo ha mostrato come sicurezza, efficienza energetica, connettività e design possano convergere in un ecosistema unico pensato per aumentare il valore dell’abitazione.

LA PERSONALIZZAZIONE

Uno dei temi centrali della presentazione è stato quello della personalizzazione. Ogni utente può configurare funzioni e dispositivi in base alle proprie esigenze, gestendo l’intero ecosistema attraverso le applicazioni Home + Control e Home + Security dedicate al controllo della casa, dei consumi e della sicurezza domestica.

L’obiettivo dichiarato è semplificare l’interazione con la smart home, rendendo le tecnologie accessibili e integrate in un’unica esperienza.

TELECAMERA E IA

Tra le novità più rilevanti figura la nuova telecamera da interno ad alta risoluzione, disponibile nelle versioni bianca e nera. Il dispositivo utilizza l’intelligenza artificiale per distinguere familiari, animali domestici ed eventuali estranei, riducendo così al minimo le notifiche indesiderate. Centrale anche il tema della privacy. Grazie a un otturatore fisico automatico, la telecamera oscura l’obiettivo quando rileva la presenza dei membri della famiglia all’interno dell’abitazione, riattivandosi solo quando la casa rimane vuota o tramite comando da app.

INSTALLAZIONE FLESSIBILE

BTicino ha lavorato anche sugli aspetti installativi, sviluppando accessori dedicati al montaggio a parete e alla gestione nascosta dei cablaggi, con possibilità di alimentazione tramite cavo Ethernet. Una scelta che punta a differenziare il prodotto in un mercato sempre più affollato di dispositivi per la videosorveglianza domestica.

Sul fronte della sicurezza connessa, l’azienda ha presentato “Sicuri e Connessi”, progetto che combina hardware e servizi attraverso un router dotato di SIM sviluppate insieme a Fastweb e Vodafone. Il sistema crea una rete dedicata alla smart home, separata dal Wi-Fi domestico tradizionale, con vantaggi in termini di stabilità, protezione dei dati e gestione remota degli impianti da parte degli installatori. Tra i servizi inclusi anche una copertura assicurativa per i dispositivi BTicino collegati al sistema.

EFFICIENZA ENERGETICA

Ampio spazio anche all’efficienza energetica. BTicino amplia la propria gamma di termoregolazione smart con un nuovo termostato progettato per il controllo di impianti ad aria, come split e fan coil. Il dispositivo permette di gestire riscaldamento e raffrescamento direttamente da app, creando automazioni e scenari personalizzati per ottimizzare comfort e consumi. Il sistema consente inoltre di rendere smart anche impianti tradizionali grazie a un sensore IR integrato. Infine, focus sulla mobilità elettrica con Green Home, la nuova linea di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e ibridi disponibile in differenti configurazioni e potenze. Integrate nell’ecosistema CASA+, le soluzioni permettono di monitorare i consumi e programmare la ricarica nei momenti più convenienti, ad esempio sfruttando l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici o le fasce orarie più vantaggiose.