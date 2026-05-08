Casa di comunità ad Angera è aperta ma… come cantiere
La Sette Laghi ha dichiarato operativa la nuova struttura di via Bordini che, però, presenta ancora le transenne
Casa di comunità aperta? Se lo chiedono i cittadini di Angera dopo la comunicazione dell’Asst sette Laghi che ha annunciato l’avvio delle attività:
« La Casa di Comunità di Angera è operativa nella rinnovata sede di via Bordini 9. Gli interventi, finanziati con fondi PNRR per oltre un milione di euro, hanno consentito la completa ristrutturazione del piano terra e del primo piano.».
Chi passa fuori dall’Ondoli, però, vede ancora un’area cantiere transennata.
All’interno della casa sono annunciate: il Punto Unico di Accesso e gli Infermieri di Famiglia e di Comunità, accessibili sia direttamente sia su appuntamento, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Nelle prossime settimane, invece, saranno attivati anche gli ambulatori specialistici di Diabetologia, Pneumologia, Cardiologia, Geriatria, Fisiatria e Reumatologia, per rispondere ai principali bisogni di salute della popolazione del Basso Verbano, in coerenza con un modello di presa in carico integrata e continuativa.
Il CUP, il Servizio di Scelta e Revoca e il Punto Prelievi restano attivi nella sede ospedaliera adiacente, garantendo continuità e integrazione con i servizi già presenti sul territorio. La Continuità Assistenziale continua invece a essere erogata nella Casa di Comunità di Sesto Calende, in linea con l’attuale assetto organizzativo della rete territoriale.
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