Con l’arrivo dell’estate, anche quest’anno i genitori possono contare su una proposta educativa e sportiva d’eccellenza: torna Enjoy, il campo estivo che da ormai più di dieci anni anima il territorio di Varese e provincia per offrire a bambini e ragazzi intere settimane all’insegna del movimento, della creatività e dell’inclusione. Al timone di questa nave, i fondatori, Gabriele Donati Simona Pacchetti e Federico Fumagalli affiancati da uno staff molto qualificato.

Galleria fotografica Due sedi, un’estate di attività: torna Enjoy Camp per bambini e ragazzi 4 di 7

Le due sedi

Le attività dell’Enjoy Camp si svolgeranno nelle due location strategiche: il TC Varese di Casciago, sede storica del progetto, in una cornice immersa nel verde è un punto di riferimento per attività sportive e giochi di squadra, oltre a laboratori manuali e attività ludico motorie; lo Smash X3 Club Bellavista di Gazzada, specializzato nel padel con spazi ideali per sport all’aria aperta, piscina e laboratori creativi.

Lo SmashX3 ospiterà bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, suddivisi per fasce d’età con attività pensate su misura per ogni gruppo.

Periodo: dal 09 giugno fino alla riapertura delle scuole a settembre (agosto incluso)

Inclusione e attenzione alle fragilità

All’interno della struttura Smash X3 di Gazzada sarà attivato un campo estivo inclusivo, realizzato grazie alla collaborazione con educatori specializzati e associazioni del territorio. Questo progetto rappresenta uno degli elementi di maggiore valore per Enjoy: una proposta inclusiva, attiva in un periodo dedicato dal 22 giugno al 31 luglio, rivolta a bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali, già seguiti durante l’anno da professionisti qualificati.

Il programma prevede attività strutturate anche a carattere terapeutico, come ippoterapia, arteterapia e musicoterapia, affiancate da momenti in piscina e uscite settimanali, con l’obiettivo di offrire un’esperienza educativa completa, attenta alle esigenze di ciascun partecipante.

La sede di Casciago, invece, accoglierà anche i più piccoli, a partire dai 4 anni, con un’organizzazione che prevede due percorsi distinti all’interno della stessa location: Casciago Baby (4-6 anni) e Casciago Junior (6-12 anni). In particolare, Casciago Baby è un campo estivo pensato per rispondere in modo mirato ai bisogni dei bambini in età prescolare, rispettandone tempi e necessità in un ambiente accogliente, sicuro e ricco di stimoli, capace di favorire la socializzazione e la crescita individuale.

Al centro del progetto restano le numerose attività quotidiane proposte ai partecipanti: sport di squadra e individuali come calcio, basket, tennis, pallavolo, unihockey e danza, insieme a discipline introdotte negli ultimi anni come padel e yoga. A queste si affiancano laboratori creativi e ambientali, attività di cucina e giardinaggio, laboratori di musica e teatro curati dalla Compagnia Armonica e corsi di inglese in collaborazione con Daisy Academy. Non mancano, infine, momenti all’aria aperta, giornate a tema e attività in piscina, per un’esperienza estiva varia e coinvolgente.

Sponsor estate 2026

Arredo Più, grande spazio al main sponsor all’interno dell’estate targata Enjoy

Arredopiu è una piattaforma di servizi per l’arredamento, dove tutte le attività sono integrate. Dalla progettazione alla fornitura di arredi, dal marketing operativo ai servizi dedicati al real estate di SmartHouse.

Arredo Più sarà lo sponsor ufficiale del nostro progetto, bambini e staff indosseranno magliette loggate (vedi foto) e ci saranno iniziative e proposte dedicate alle nostre famiglie in collaborazione con Arredo Più e il titolare Alessandro Pascucci.

Enjoy Fit Varese per adulti

All’interno del TC VARESE di Casciago esiste attivamente da 9 mesi EnjoyFit Varese, una proposta che prevede programmi personalizzati con personal trainer qualificati, corsi di ginnastica posturale e lezioni di Pancafit, allenamenti funzionali di cross Training e Strenght class in piccoli gruppi (massimo otto persone). Il centro è pensato per chi cerca un’esperienza di aòlenamento personalizzata in un ambiemtne esclusivo e curato nei minimi dettagli

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Email: info@enjoyfitvarese.it

Telefono: 351.8105032

Sede: Via Matteotti, 84, Varese (all’interno del Tennis Club Varese)

Open day e iscrizioni

Il prossimo open day:

sabato 9 maggio alle 14.30 a Bellavista

Per informazioni è possibile contattare Enjoy4kids SSD al numero 351 8105032 o scrivere a campoestivoenjoy@gmail.com.

Enjoy4kids SSD

Via San Gottardo 19, Varese

T: 351 8105032

Contatti mail: campoestivoenjoy@gmail.com