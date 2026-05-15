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Gemonio, tre appuntamenti pre-elettorali con la lista Impegno Civico

L'unica lista in lizza alle amministrative incontra i cittadini sabato 16 in piazza Vittoria, martedì 19 e giovedì 21 nel piazzale delle scuole elementari

lista impegno civico gemonio 2026

Prende il via la corsa elettorale “solitaria” di Samuel Lucchini e della lista “Impegno Civico” a Gemonio dove, per la prima volta in epoca repubblicana, non ci sarà un vero confronto tra più candidati. Il sindaco uscente, 46 anni, è infatti l’unico pretendente alla poltrona principale di Villa Sacchi Forzinetti e di conseguenza dovrà duellare con il quorum del 40% per essere eletto.

La lista “Impegno Civico” si presenta per la prima volta ai cittadini nel pomeriggio di sabato 16 maggio: Lucchini e i candidati consiglieri allestiranno un banchetto in piazza della Vittoria tra le 17,30 e le 19,30. I due incontri successivi sono invece previsti nella zona delle scuole elementari: appuntamento martedì 19 tra le 12 e le 13 e giovedì 21 nel pomeriggio, tra le 15,30 e le 17,30.

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Pubblicato il 15 Maggio 2026
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