Gemonio, tre appuntamenti pre-elettorali con la lista Impegno Civico

Prende il via la corsa elettorale “solitaria” di Samuel Lucchini e della lista “Impegno Civico” a Gemonio dove, per la prima volta in epoca repubblicana, non ci sarà un vero confronto tra più candidati. Il sindaco uscente, 46 anni, è infatti l’unico pretendente alla poltrona principale di Villa Sacchi Forzinetti e di conseguenza dovrà duellare con il quorum del 40% per essere eletto.

La lista “Impegno Civico” si presenta per la prima volta ai cittadini nel pomeriggio di sabato 16 maggio: Lucchini e i candidati consiglieri allestiranno un banchetto in piazza della Vittoria tra le 17,30 e le 19,30. I due incontri successivi sono invece previsti nella zona delle scuole elementari: appuntamento martedì 19 tra le 12 e le 13 e giovedì 21 nel pomeriggio, tra le 15,30 e le 17,30.

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