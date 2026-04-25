Corsa solitaria a Gemonio: Samuel Lucchini se la vedrà con il quorum

L’attuale amministrazione corre compatta – al netto di qualche fisiologico ricambio – ma lo farà da sola. Per la prima volta in era repubblicana, a Gemonio la competizione elettorale sarà contro il quorum per evitare che il paese venga assegnato a un commissario prefettizio.

A essere depositata è infatti una sola lista, “Impegno Civico”, la stessa che governa i quasi 3mila abitanti del comune all’imbocco della Valcuvia fin dal 2015. Il candidato sindaco sarà di nuovo Samuel Lucchini, classe 1979, impegnato a chiudere in questi giorni il suo secondo mandato con vista sul terzo. A patto che i concittadini si rechino alle urne: la regola prevede che per validare l’elezione debba votare almeno il 40% degli aventi diritto.

In condizioni normali, ovvero di una competizione tra più liste, questo non sarebbe un problema: nell’autunno 2020, con le elezioni in piena pandemia, la percentuale di chi si recò alle urne fu vicina al 60% (58,3) con 1.330 voti validi e con Lucchini che prese il doppio delle preferenze rispetto a Fabio Felli. Quest’ultimo, già sindaco per due mandati, ha scelto di non partecipare nel 2026 e, anzi, ha mostrato spirito collaborativo con la maggioranza nell’ultimo periodo mettendo a disposizione la sua esperienza professionale e amministrativa a favore della collettività.

Per convincere i concittadini ad andare al voto, “Impegno Civico” dovrebbe ora proporre una serie di incontri soprattutto in quelle zone del paese dove ci sono nuovi insediamenti, con diverse persone venute a vivere a Gemonio ma originarie da fuori e quindi (spesso) meno avvezze alle vicende locali.

Per quanto riguarda la composizione della lista, la squadra di Lucchini non propone stravolgimenti: tra i candidati non c’è più Paola Lopez, attuale assessore ai servizi sociali, che uscirà di scena per ragioni private. Accanto a Lucchini restano il vicesindaco e assessore Luca Magnani, l’ex vicesindaco Francesco Riva che è la persona di maggiore esperienza nel gruppo, e molti dei consiglieri uscenti. Una curiosità: tra i volti nuovi si segnala la presenza di Pierre Ley, manager (e già vignettista di VareseNews) che risiede in paese.