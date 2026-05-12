Il Giappone in miniatura torna a Villa Pomini di Castellanza

Il fascino dell’Oriente torna a Castellanza. Il prossimo fine settimana le sale espositive di Villa Pomini accoglieranno la 32esima edizione della Mostra Bonsai, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale locale. Organizzata dagli Amici del Bonsai Castellanza, con il patrocinio dell’UBI (Unione Bonsaisti Italiani), del Coordinamento Bonsai Piemonte-Lombardia e del Comune di Castellanza, la rassegna rappresenta un’occasione imperdibile per avvicinarsi a questa raffinata arte millenaria. Durante i due giorni, i visitatori potranno ammirare gli esemplari più pregiati coltivati dai soci dell’associazione e approfittare della mostra scambio, dove sarà possibile trovare bonsai, prebonsai, erbe di compagnia, vasi per bonsai, tavolini e terrari: un’occasione di scambio e acquisto pensata tanto per i collezionisti più esperti quanto per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. Per l’assessore alla Culutra e all’Istruzione di Castellanza, Davide Tarlazzi «questa bella nuova esposizione offre alla città l’occasione di avvicinarsi all’arte del bonsai, una pratica che unisce sensibilità estetica, cura del dettaglio, accettazione dei ritmi della natura e invito alla contemplazione. Suggerisco agli amanti del verde e della bellezza di visitare questa mostra che avvicina anche a una millenaria cultura affascinata dalla ricerca di equilibrio e di bellezza formali».

Il programma prevede anche due laboratori. Sabato 16 maggio, dalle 15,30 alle 17,30, si terrà il laboratorio dedicato all’antica arte giapponese del Sumi-e, la pittura a inchiostro su carta di riso, a cura di Elisabetta Visconti. Al termine, ogni partecipante porterà a casa la propria opera montata su un kakejiku. Il materiale necessario sarà messo a disposizione dal club. Domenica 17 maggio, dalle 9,30 alle 16, sarà invece la volta della Selezione del Candidato del Club al Concorso Miglior Bonsaista del Coordinamento Bonsai Piemonte-Lombardia: una sessione di lavoro intensa e formativa, al termine della quale ciascun partecipante porterà a casa la pianta lavorata durante la giornata. Per entrambi i laboratori è richiesta l’iscrizione preventiva: il contributo è di 15 euro per il Sumi-e e di 10 euro per la selezione. I posti sono limitati a un massimo di dodici partecipanti per ciascun appuntamento.

La mostra aprirà sabato 16 maggio alle 15 e proseguirà fino alle 18,30, per poi riprendere domenica 17 maggio dalle 9 alle 18,30. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni e iscrizioni ai laboratori è possibile scrivere all’indirizzo e-mail amici.bonsai@gmail.com. Gli Amici del Bonsai Castellanza, associazione senza fini di lucro nata nel 1992, proseguono così la loro missione di diffondere la cultura e la tecnica di questa antica arte orientale. Il sodalizio organizza regolarmente incontri di approfondimento presso il Centro Civico di Castellanza, offrendo a neofiti ed esperti l’opportunità di confrontarsi e crescere insieme nella passione comune.