Inaugurato il mosaico dei bambini a Monvalle
L'opera realizzata insieme all'esperto Andrea Sala racconta la bellezza del paese affacciato sul Lago Maggiore
Un pomeriggio per celebrare il talento dei bambini: sabato 23 maggio Monvalle si è riunita per inaugurare insieme il mosaico realizzato sulle mura del municipio dalle classi della Scuola primaria A. Manzoni insieme al mosaicista Andrea Sala. (In copertina, l’inaugurazione del mosaico con il sindaco di Monvalle Gianni Mariotto)
«Il mosaico – spiegano i promotori del progetto – sa di vele e di lago: i bambini hanno saputo cogliere e rappresentare con sguardo acuto la bellezza del loro paese». Il pomeriggio è poi proseguito con l’allestimento del tradizionale saggio di fine anno con favole messe in scena, canti e poesie: una performance carica dell’entusiasmo dei piccoli, che ha emozionato tutti i partecipanti.
Ed è proprio qui che è arrivata la sorpresa per i genitori e le famiglie intervenute: la giornata si è chiusa con il riconoscimento delle menzioni speciali ottenute da ben quattro classi al Varese premio Gianni Rodari.
L’assessora alla Cultura Elisa Lungarella, prendendo a prestito il ritornello di una canzone del saggio Insieme si va più lontano ha voluto raccontare ai genitori con quale capacità di mettersi in gioco i loro figli hanno accolto lei e le volontarie della Biblioteca comunale durante i laboratori svolti in collaborazione con le maestre.
Lungarella ha ricordato come la creatività dei ragazzi, crescendo, non vada mai trascurata in favore della performatività e ha poi voluto concludere con la lettura di due dei lavori menzionati dal Premio, un calligramma e una filastrocca a tema “la pace”. «Scuola, biblioteca, amministrazione, comitato genitori, associazioni locali: un sabato così – ha commentato l’assessore – è la prova che quando una comunità educativa lavora in sinergia, i risultati sono magici».
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