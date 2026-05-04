Note e parole di pace: una serata dedicata a San Giuseppe
Un invito rivolto a tutti, perché nel segno di San Giuseppe e attraverso la forza della musica possiamo diventare autentici custodi di pace
In occasione della festa patronale, domenica 10 maggio 2026 alle 21, presso la Parrocchia di San Giuseppe di Busto Arsizio (Viale Stelvio, 2), si terrà un concerto dedicato al Santo Patrono.
A San Giuseppe – uomo giusto, mite e costruttore di pace – sarà dedicata una serata in cui musica, canto e parole si intrecceranno armoniosamente, guidandoci all’ascolto della bellezza disarmante dei suoni e dei pensieri della pace, di cui il mondo oggi ha profondamente bisogno.
Il programma accompagnerà il pubblico all’ascolto delle musiche romantiche di Mendelssohn, Fauré, Schumann, Bruckner e Gjeilo, impreziosite dalle voci della Corale Vox Cordis, diretta dai Maestri Angela Verallo e Marco Zito e formata da coristi provenienti da esperienze musicali diverse.
La serata sarà inoltre arricchita da opere pianistiche di Chopin, Mendelssohn e Schubert, eseguite dagli stessi Maestri, e da momenti di riflessione sulla figura di San Giuseppe, raccontata attraverso lo sguardo di un sacerdote caro alla comunità bustocca, don Isidoro Meschi.
Un invito rivolto a tutti, perché nel segno di San Giuseppe e attraverso la forza della musica possiamo diventare autentici custodi di pace.
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