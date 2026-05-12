Torna “Bimbinfesta” alla Cascina dei Poveri: giochi di una volta e merenda per le famiglie
Una giornata all'aria aperta tra natura, ritmi a misura d'uomo e il fascino senza tempo dei giochi di strada di una volta
“Chi c’è c’è e chi non c’è non c’è!”. Con questo spirito semplice e accogliente l’Associazione Riabitare lancia l’invito per la terza edizione di “Bimbinfesta”, la grande festa delle famiglie organizzata con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio. L’appuntamento è per domenica 17 maggio 2026, dalle ore 15.00 alle 19.00, negli spazi dell’oratorio di San Bernardino, in via Cascina dei Poveri.
L’iniziativa prende vita grazie all’impegno e alla collaborazione di numerosi volontari che portano nel cuore il recupero e la valorizzazione dello storico comparto della Cascina dei Poveri, ma che desiderano soprattutto offrire un momento speciale ai bambini e alle loro famiglie.
Il programma: medaglie per tutti e area verde rinnovata
La manifestazione propone una giornata diversa dalle altre, offrendo ai genitori e ai più piccoli l’occasione di divertirsi in sicurezza. Quest’anno, infatti, i partecipanti potranno usufruire di uno spazio verde recintato, ripulito e rimesso a nuovo per l’occasione dai volontari dell’Associazione Riabitare in stretta collaborazione con gli studenti e i docenti dell’ENAIP.
Le attività e i giochi di strada si svilupperanno lungo tutto il pomeriggio:
Sfide e premiazioni: Al termine di ogni gioco è prevista una vera e propria premiazione sul podio con medaglie destinate al primo, secondo e terzo classificato.
Premio di partecipazione: Nessuno resterà a bocca asciutta: a ciascun bambino verrà comunque consegnata una medaglia ricordo per aver preso parte alla manifestazione.
La merenda insieme: A conclusione della giornata trascorsa all’aria aperta e in mezzo alla natura, l’associazione sarà lieta di offrire a tutti i piccoli protagonisti una merenda “come una volta”.
Come partecipare
Per partecipare a “Bimbinfesta” non è necessaria alcuna iscrizione preventiva. L’accesso è completamente libero e gratuito: l’unico requisito richiesto agli organizzatori è quello di presentarsi in via Cascina dei Poveri a partire dalle ore 15.00 portando con sé tanta voglia di stare insieme e di divertirsi.
In caso di informazioni o contatti è possibile fare riferimento ai canali social ufficiali dell’associazione (@associazioneriabitare) o scrivere alla mail dedicata.
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