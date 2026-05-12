Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Torna “Bimbinfesta” alla Cascina dei Poveri: giochi di una volta e merenda per le famiglie

Una giornata all'aria aperta tra natura, ritmi a misura d'uomo e il fascino senza tempo dei giochi di strada di una volta

Generico 11 May 2026

“Chi c’è c’è e chi non c’è non c’è!”. Con questo spirito semplice e accogliente l’Associazione Riabitare lancia l’invito per la terza edizione di “Bimbinfesta”, la grande festa delle famiglie organizzata con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio. L’appuntamento è per domenica 17 maggio 2026, dalle ore 15.00 alle 19.00, negli spazi dell’oratorio di San Bernardino, in via Cascina dei Poveri.

L’iniziativa prende vita grazie all’impegno e alla collaborazione di numerosi volontari che portano nel cuore il recupero e la valorizzazione dello storico comparto della Cascina dei Poveri, ma che desiderano soprattutto offrire un momento speciale ai bambini e alle loro famiglie.

Il programma: medaglie per tutti e area verde rinnovata

La manifestazione propone una giornata diversa dalle altre, offrendo ai genitori e ai più piccoli l’occasione di divertirsi in sicurezza. Quest’anno, infatti, i partecipanti potranno usufruire di uno spazio verde recintato, ripulito e rimesso a nuovo per l’occasione dai volontari dell’Associazione Riabitare in stretta collaborazione con gli studenti e i docenti dell’ENAIP.

Le attività e i giochi di strada si svilupperanno lungo tutto il pomeriggio:

Sfide e premiazioni: Al termine di ogni gioco è prevista una vera e propria premiazione sul podio con medaglie destinate al primo, secondo e terzo classificato.

Premio di partecipazione: Nessuno resterà a bocca asciutta: a ciascun bambino verrà comunque consegnata una medaglia ricordo per aver preso parte alla manifestazione.

La merenda insieme: A conclusione della giornata trascorsa all’aria aperta e in mezzo alla natura, l’associazione sarà lieta di offrire a tutti i piccoli protagonisti una merenda “come una volta”.

Come partecipare

Per partecipare a “Bimbinfesta” non è necessaria alcuna iscrizione preventiva. L’accesso è completamente libero e gratuito: l’unico requisito richiesto agli organizzatori è quello di presentarsi in via Cascina dei Poveri a partire dalle ore 15.00 portando con sé tanta voglia di stare insieme e di divertirsi.

In caso di informazioni o contatti è possibile fare riferimento ai canali social ufficiali dell’associazione (@associazioneriabitare) o scrivere alla mail dedicata.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.