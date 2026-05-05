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Gallarate/Malpensa

Weekend da record per Volandia: oltre 2.200 presenze nel ponte di maggio

Successo per il museo del volo a un passo da Malpensa: in 400 provano l'emozione dell'elicottero con il "battesimo dell'aria"

Generico 04 May 2026

Il ponte di inizio maggio ha regalato numeri da alta quota a Volandia. Il Parco e Museo del Volo, situato nelle storiche Officine Caproni a ridosso dell’aeroporto di Malpensa, ha registrato un’affluenza eccezionale: in soli tre giorni sono stati oltre 2.200 i visitatori che hanno varcato i cancelli della struttura.

Il ritorno dei “battesimi del volo”

A trainare il successo del weekend è stata una delle iniziative più iconiche e amate: il “battesimo del volo” in elicottero. Grazie alla collaborazione con Eliossola, più di 400 persone hanno staccato l’ombra da terra per vivere l’emozione del volo verticale.

Il tour panoramico ha permesso ai passeggeri di ammirare da una prospettiva privilegiata le piste di Malpensa con i giganti del cielo in movimento, per poi sorvolare la torre di controllo e l’area naturalistica del Ticino. Un’esperienza che, come sottolineano dal museo, attira non solo appassionati ma anche chi decide di affrontare e superare proprio così la paura di volare.

Un museo per le famiglie

Il dato delle presenze conferma la capacità di Volandia di intercettare un pubblico trasversale, composto sempre più da famiglie con bambini e giovani curiosi. La formula che unisce la conservazione della cultura aeronautica all’intrattenimento esperienziale si conferma vincente.

La soddisfazione della Direzione

«Questi numeri rappresentano per noi una grande soddisfazione – commentano dalla Direzione di Volandia – e testimoniano come il museo sia sempre più un punto di riferimento per il tempo libero di qualità. Proseguiremo la nostra attività primaverile con rinnovato entusiasmo, proponendo iniziative pensate per un pubblico variegato e attento ai diversi aspetti del mondo aeronautico di cui Volandia è espressione».

Il museo si prepara ora a una stagione ricca di appuntamenti, forte di un risultato che lo consolida tra le mete turistiche e culturali più apprezzate della provincia di Varese.

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Pubblicato il 05 Maggio 2026
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