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A Varese la mostra pittorica di Luciano Pavan

I quadri dell'artista ospitati nella sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri di via Romagnosi

Generico 08 Jun 2026

Spazio all’arte a Varese con una nuova esposizione temporanea dedicata alla pittura. Da domenica 8 a domenica 21 giugno, i locali dell’Associazione Nazionale Carabinieri di via Romagnosi 9 ospitano la mostra personale del pittore Luciano Pavan.

L’evento offre al pubblico l’opportunità di scoprire o approfondire la produzione dell’artista, caratterizzata da una sensibilità cromatica e compositiva ben rappresentata dalle opere in mostra, capaci di dialogare con lo spettatore attraverso suggestioni figurative e richiami alla tradizione.

Info e orari di apertura

La mostra è accessibile gratuitamente nei seguenti giorni e orari della settimana:

Lunedì e mercoledì: dalle 15:30 alle 17:30

Sabato: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Domenica: dalle 15:00 alle 18:00

L’appuntamento è quindi in via Romagnosi 9 a Varese fino al 21 giugno per un momento di condivisione culturale nel cuore della città.

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Pubblicato il 10 Giugno 2026
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