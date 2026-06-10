A Varese la mostra pittorica di Luciano Pavan
I quadri dell'artista ospitati nella sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri di via Romagnosi
Spazio all’arte a Varese con una nuova esposizione temporanea dedicata alla pittura. Da domenica 8 a domenica 21 giugno, i locali dell’Associazione Nazionale Carabinieri di via Romagnosi 9 ospitano la mostra personale del pittore Luciano Pavan.
L’evento offre al pubblico l’opportunità di scoprire o approfondire la produzione dell’artista, caratterizzata da una sensibilità cromatica e compositiva ben rappresentata dalle opere in mostra, capaci di dialogare con lo spettatore attraverso suggestioni figurative e richiami alla tradizione.
Info e orari di apertura
La mostra è accessibile gratuitamente nei seguenti giorni e orari della settimana:
Lunedì e mercoledì: dalle 15:30 alle 17:30
Sabato: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00
Domenica: dalle 15:00 alle 18:00
L’appuntamento è quindi in via Romagnosi 9 a Varese fino al 21 giugno per un momento di condivisione culturale nel cuore della città.
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