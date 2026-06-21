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Acinque Baskin Cup: a vincere è l’inclusione. Soragna: “Innamorarsi di questo sport è facilissimo”

Gli Sport4All Bears si aggiudicano il torneo organizzato dal gruppo Acinque, ma la festa che unisce sport e inclusività ha coinvolto più di cento partecipanti

sport4allBears - baskin seveso Acinque Baskin Cup

Il baskin unisce il territorio nel nome dello sport e della partecipazione. Al PalaPrealpi di Seveso, il weekend del 20 e 21 giugno ha visto lo svolgimento della terza edizione della Acinque Baskin Cup, la manifestazione promossa da a.s.d. Sport4All con il sostegno di Acinque. Sul parquet si sono sfidati atleti con e senza disabilità provenienti da otto squadre tra Lombardia e Valle d’Aosta, offrendo una dimostrazione concreta di agonismo e collaborazione.

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L’inclusività fa festa e schiaccia a canestro sul parquet dell’Acinque Baskin Cup 4 di 6
La solidarietà fa festa e canestro sul parquet dell'Acinque Baskin Cup
La solidarietà fa festa e canestro sul parquet dell'Acinque Baskin Cup
La solidarietà fa festa e canestro sul parquet dell'Acinque Baskin Cup
La solidarietà fa festa e canestro sul parquet dell'Acinque Baskin Cup

L’inclusività fa festa e schiaccia a canestro sul parquet dell’Acinque Baskin Cup

La formula della disciplina, nata dalla pallacanestro, assegna pari dignità e importanza a ogni giocatore in campo. Accanto alle partite, l’evento ha coinvolto il pubblico attraverso il Villaggio dell’Inclusività, una rete di associazioni del terzo settore che ha proposto giochi per bambini e adulti, truccabimbi, percorsi sensoriali ed esposizioni di veicoli.

Il torneo ha registrato il successo finale degli Sport4All Bears di Lentate sul Seveso, capaci di imporsi sul Baskin Rho con il punteggio di 92 a 87 al termine di un confronto molto equilibrato. Tutte le formazioni partecipanti hanno ricevuto un riconoscimento: oltre alle due finaliste, sono scese in campo Sport4All Dragons, Sport4All Lions, Casate Sport, Salus Gerenzano, Dream Team Gallarate e SBK Aosta.

sport4allBears - baskin seveso Acinque Baskin Cup
(sport4allbears)

Le premiazioni hanno visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e di figure di riferimento della pallacanestro, tra cui l’ex cestista della Nazionale e medaglia d’argento olimpica Matteo Soragna, oggi attivo nel baskin. Soragna ha commentato la centralità di questo movimento sportivo: «Innamorarsi del baskin è facilissimo, succede appena una persona ci viene in contatto. È fatto di agonismo, perché tutti vogliono vincere ed è giusto che sia così; è fatto di socialità e di famiglie che possono vedere i propri figli appassionarsi a uno sport. Cercate il baskin nella vostra città e innamoratevene».

 

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Pubblicato il 21 Giugno 2026
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