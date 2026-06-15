Giovanni Codato di bronzo in Coppa del Mondo a Plovdiv

In una tappa di Coppa del Mondo molto brillante per l’Italia (tre ori tra cui la primizia assoluta del doppio femminile), anche la provincia di Varese agguanta la sua medaglia. È quella ottenuta da Giovanni Codato nel due senza, ed è particolarmente interessante perché a Plovdiv (Bulgaria) il poliziotto di Oggiona con Santo Stefano ha condiviso la barca con Matteo Lodo, una “prima volta” a livello internazionale.

Lodo, 31enne di Terracina, ha un grande palmares – due bronzi olimpici nel quattro senza e due ori mondiali – ma aveva interrotto l’attività nella scorsa stagione. Tornato a disposizione della Nazionale, è stato inserito sul due senza con Codato mentre il precedente compagno, Nunzio di Colandrea, è passato sull’otto che a Plovdiv ha vinto l’oro. Codato e Lodo però hanno trovato una bella intesa, hanno vinto sia la batteria sia la propria semifinale e hanno conteso fino all’ultimo una medaglia più preziosa a Nuova Zelanda (oro) e USA (argento) risultando però i migliori tra gli europei. Una situazione interessante in vista dei campionati continentali di Varese tra il 31 luglio e il 2 agosto.

«Sono abbastanza contento – ha detto Codato al termine della prova – perché abbiamo espresso un buon passo nella prima parte del percorso. Siamo stati un po’ rigidi nei secondi mille metri ma stiamo crescendo bene, questa è la strada giusta per raggiungere la migliore forma nelle prossime competizioni». (foto da sin: Lodo e Codato | Canottaggio.org)

Se Giovanni va sul podio, lo stesso non vale per la sorella Alice a bordo del due senza femminile insieme a Laura Meriano. Le due lombarde (Meriano viene dal Garda bresciano) hanno battagliato intorno alla zona medaglia per metà finale ma non sono riuscite a cambiare marcia nei secondi mille metri, chiudendo così al sesto posto. Un risultato non buono ma che è comprensibile perché Meriano ha dovuto fermarsi per un periodo a causa di problemi fisici: la Coppa serve anche a rodarsi in vista di Europei e Mondiali.

Si chiude invece al quarto posto il cammino di Gabriel Soares, che ha lasciato l’amato doppio per misurarsi con il singolo. L’italo-brasiliano di Besozzo aveva agilmente superato batteria e semifinale ma nella finale per le medaglie non è riuscito a inserirsi nella lotta per il podio. Quinto per buona parte di gara, Soares ha superato il rumeno Chiruta senza però riuscire ad agguantare le prime posizioni (doppietta USA al traguardo).

Sesto posto infine per il quattro senza con a bordo due atleti della Canottieri Gavirate, Riccardo Peretti e Francesco Pallozzi (insieme a Davide Comini e Alessandro Bonamoneta). Gli azzurri hanno ottenuto l’ingresso in finale A dopo una bella batteria ma in una regata serrata e spettacolare hanno perso un po’ di terreno chiudendo sesti.