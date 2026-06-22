Il Varese resta al “Franco Ossola”

Sembra una notizia scontata, ma non lo è. Anche nel campionato 2026-2027 il Varese giocherà le proprie gare casalinghe al “Franco Ossola”. Nessun trasloco, quindi, per il club biancorosso che a Masnago è di casa avendo la sede nella casetta all’ingresso dell’impianto sportivo.

Il club indicherà lo stadio nell’iscrizione alla prossima Serie D, formalità che andrà esplicata nel mese di luglio, lasciando andare – al momento – le piste che portavano ad altre strutture della provincia, Gavirate in primis. Nessun passo avanti nel rapporto tra comune – proprietario dello stadio – e società, che sarà quindi una semplice inquilina pagando il gettone nel momento dell’utilizzo.

Oltre alla questione stadio, ancora restano diverse incognite sulle scelte future del Varese Football Club che, come ha più volte ribadito, senza le giuste rassicurazioni da parte del Comune sulla questione stadio, non ha intenzione di fare grandi spese. È su questo argomento, più passano i giorni più le incertezze tendono a crescere. È vero che la nuova stagione ufficialmente non è ancora iniziata – scatterà il 1 luglio – ma la mancanza di notizie da parte del club non può che far preoccupare i tifosi, che nelle aspettative estive auspicano un passo avanti rispetto alla stagione appena conclusa.

Ancora nulla è sctritto, a cominciare dal futuro di mister Andrea Ciceri. L’allenatore di Lodi ufficialmente non è mai stato salutato ma allo stesso tempo manca ancora la notizia della conferma.

Nemmeno riguardo alla squadra ci sono novità, se non quelle che provengono da fuori. Il centrocampista Luca Palesi è stato annunciato dal Nibbiano & Valtidone – neopromossa ambiziosa dell’Appennino emiliano. Al momento c’è una base di giocatori che ha già il contratto in mano, ma anche in questo caso non è scontato che possano restare tutti.