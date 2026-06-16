Impresa di Mattia Bellucci ad Halle, battuto il campione uscente Bublik

Prova pazzesca di Mattia Bellucci nel primo turno del torneo di Halle. Il mancino di Castellanza conferma il proprio feeling sull’erba eliminando in due set (7-6 6-1) nientemeno che Alexander Bublik, numero 11 del mondo, numero 7 del tabellone in Germania e campione uscente del “Terra Wortmann Open” in appena un’ora e 14′ di gioco.

Una prova eccellente quella di Bellucci, sublimata nel finale del tie-break che ha deciso il primo set. Sotto 6-5 nel prolungamento, Mattia (che in precedenza aveva già ottenuto un punto incredibile, con una smorzata con palla tornata nella sua metà campo…) ha prima annullato il set point, poi usufruito di un assurdo doppio fallo del kazako, infine si è inventato un favoloso passante lungolinea (su pallonetto dell’avversario: lo potete rivedere QUI) con cui ha vinto il parziale. (Foto: Terra Wortmann Open / Alyssa van Heyst)

Nel primo set Bellucci aveva anche strappato il servizio a Bublik e salito fino al 5-3 prima di subire il controbreak dell’avversario che ad Halle vanta ben due titoli (2023 e 2025). Il kazako aveva poi sorpassato andando sul 6-5 ma l’azzurro è rimasto concentrato e ha rimandato il verdetto al tie-break, concluso come raccontato.

Quella giocata del 7-6 ha probabilmente girato l’inerzia dell’intera partita: il secondo set è stata una sinfonia del mancino varesotto che ha strappato per ben due volte il servizio a Bublik arrivando a comandare 5-0. Poi il kazako ha conquistato il punto della bandiera prima di arrendersi definitivamente a un Bellucci che conferma le ottime sensazioni recenti sull’erba (vittorie su Davidovich e Hanfmann, sconfitta di misura con Fritz a Stoccarda).

Al secondo turno Bellucci dovrà ora affrontare il belga Raphael Collignon (2-0 per il castellenzese nei confronti diretti) che ha battuto 6-4 6-2 l’australiano Popyrin. Mattia. non giocherà invece il doppio con il discusso Nick Kyrgios, per un infortunio occorso all’australiano. L’azzurro dovrebbe toccare il proprio best ranking in carriera nel singolare. Il successo su Bublik vale infatti il numero 61 al mondo, anche se si tratta di una previsione virtuale perché la classifica dovrà poi tenere conto anche di risultati altrui. Ma, insomma, siamo da quelle parti ed è un’ottima notizia anche in chiave Wimbledon.

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