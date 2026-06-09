Incidente a Malnate: soccorso un giovane ciclista

Un incidente ha coinvolto un ragazzo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 9 giugno, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Malnate. (foto d’archivio)

Il giovane, 14 anni, stava percorrendo viale Vittorie quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

I soccorsi sono intervenuti attorno alle 19, in codice giallo, segno di condizioni di media gravità ma non in pericolo di vita. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari con un’ambulanza di Sos Malnate e un’automedica da Varese per prestare le prime cure al quattordicenne.