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Incidente a Malnate: soccorso un giovane ciclista

Un ragazzo di 14 anni è stato urtato mentre si trovava in sella alla sua bicicletta lungo viale Vittorie

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Un incidente ha coinvolto un ragazzo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 9 giugno, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Malnate. (foto d’archivio)

Il giovane, 14 anni, stava percorrendo viale Vittorie quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

I soccorsi sono intervenuti attorno alle 19, in codice giallo, segno di condizioni di media gravità ma non in pericolo di vita. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari con un’ambulanza di Sos Malnate e un’automedica da Varese per prestare le prime cure al quattordicenne.

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Pubblicato il 09 Giugno 2026
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