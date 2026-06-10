Incidente nella notte sulla SS712 a Malnate: ferito un uomo di 29 anni

Incidente stradale nella notte lungo la strada statale 712, nel territorio comunale di Malnate. L’allarme è scattato alle 3 per un’auto finita contro un ostacolo per cause ancora in fase di accertamento.

Nell’impatto è rimasto coinvolto un uomo di 29 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di base, inviata dalla centrale operativa Soreu dei Laghi, mentre per i rilievi e gli accertamenti del caso sono stati allertati i carabinieri di Varese.

Le condizioni del conducente non sono apparse gravi. Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, il 29enne è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice verde. L’arrivo al pronto soccorso è stato registrato alle 3.51.

Restano da chiarire le circostanze che hanno portato il veicolo a urtare l’ostacolo. Non risultano coinvolte altre persone.