Laveno Mombello, la giunta di Bresciani: Mario Iodice vicesindaco
Il nuovo sindaco manterrà alcune deleghe tra cui i lavori pubblici. Antonello, Baldin e Sicchi sono gli altri assessori
Il neoeletto sindaco di Laveno Mombello, Bruno Bresciani, ha ufficializzato la composizione della nuova giunta comunale, definendo le deleghe dei quattro assessori che lo affiancheranno nel governo della città per il prossimo mandato amministrativo.
Contestualmente, il primo cittadino ha annunciato una scelta significativa: dal 1° giugno si è messo in aspettativa dalla propria attività lavorativa per dedicarsi completamente all’incarico istituzionale. Una decisione che, come spiegato, nasce dalla volontà di essere «un sindaco a tempo pieno», presente quotidianamente sul territorio, a contatto con i cittadini e con i dipendenti comunali.
La nuova squadra di governo vede Mario Iodice nel ruolo di vicesindaco, lo stesso incarico che aveva ricoperto nella prima metà dell’amministrazione guidata da Luca Santagostino, salvo dimettersi nel giugno 2023. A Iodice, che in questa tornata elettorale è stato accanto a Bresciani, sono state assegnate le deleghe a Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato. Letizia Antonello seguirà invece le Politiche sociali e giovanili e la Pubblica istruzione.
Per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari dell’ente, Stefano Baldin avrà competenze su Bilancio, Finanze e Programmazione, Tributi e Partecipate mentre Rita Sicchi sarà invece assessore a Urbanistica e Ambiente.
Il sindaco Bresciani ha scelto di mantenere direttamente alcune delle deleghe considerate strategiche per l’amministrazione comunale. Restano infatti in capo al primo cittadino l’Organizzazione e i servizi generali, i Lavori pubblici, la Polizia locale e il Territorio, lo Sport e il Terzo settore, oltre alla Protezione civile.
Il prossimo appuntamento istituzionale sarà il Consiglio comunale di insediamento, convocato per mercoledì 10 giugno. In quella sede prenderà ufficialmente il via il nuovo mandato amministrativo. Successivamente, come anticipato dall’amministrazione, saranno attribuite ulteriori deleghe ai consiglieri comunali per completare l’assetto operativo della squadra che guiderà Laveno Mombello nei prossimi anni.
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