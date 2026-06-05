Varese News

Varese Laghi

Laveno Mombello, la giunta di Bresciani: Mario Iodice vicesindaco

Il nuovo sindaco manterrà alcune deleghe tra cui i lavori pubblici. Antonello, Baldin e Sicchi sono gli altri assessori

Elezioni Laveno Mombello

Il neoeletto sindaco di Laveno Mombello, Bruno Bresciani, ha ufficializzato la composizione della nuova giunta comunale, definendo le deleghe dei quattro assessori che lo affiancheranno nel governo della città per il prossimo mandato amministrativo.

Contestualmente, il primo cittadino ha annunciato una scelta significativa: dal 1° giugno si è messo in aspettativa dalla propria attività lavorativa per dedicarsi completamente all’incarico istituzionale. Una decisione che, come spiegato, nasce dalla volontà di essere «un sindaco a tempo pieno», presente quotidianamente sul territorio, a contatto con i cittadini e con i dipendenti comunali.

La nuova squadra di governo vede Mario Iodice nel ruolo di vicesindaco, lo stesso incarico che aveva ricoperto nella prima metà dell’amministrazione guidata da Luca Santagostino, salvo dimettersi nel giugno 2023. A Iodice, che in questa tornata elettorale è stato accanto a Bresciani, sono state assegnate le deleghe a Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato. Letizia Antonello seguirà invece le Politiche sociali e giovanili e la Pubblica istruzione.

Per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari dell’ente, Stefano Baldin avrà competenze su Bilancio, Finanze e Programmazione, Tributi e Partecipate mentre Rita Sicchi sarà invece assessore a Urbanistica e Ambiente.
Il sindaco Bresciani ha scelto di mantenere direttamente alcune delle deleghe considerate strategiche per l’amministrazione comunale. Restano infatti in capo al primo cittadino l’Organizzazione e i servizi generali, i Lavori pubblici, la Polizia locale e il Territorio, lo Sport e il Terzo settore, oltre alla Protezione civile.

Il prossimo appuntamento istituzionale sarà il Consiglio comunale di insediamento, convocato per mercoledì 10 giugno. In quella sede prenderà ufficialmente il via il nuovo mandato amministrativo. Successivamente, come anticipato dall’amministrazione, saranno attribuite ulteriori deleghe ai consiglieri comunali per completare l’assetto operativo della squadra che guiderà Laveno Mombello nei prossimi anni.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

VareseNews è da anni una realtà editoriale, culturale e sociale fondamentale per il territorio. Ora hai uno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.