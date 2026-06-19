Sicurezza a Biandronno, la minoranza convoca una serata pubblica: “È ora di agire”

Torna alla ribalta a Biandronno il tema della sicurezza, con l’avvicinarsi dei mesi estivi che, secondo i consiglieri di minoranza, coincidono storicamente con un aumento dei furti sul territorio comunale. Per affrontare la questione, il gruppo di minoranza Biandronno Più insieme al consigliere Andrea Tieppo propongono una nuova serata pubblica, dopo quella del novembre scorso, in programma mercoledì 25 giugno, alle 20.45, presso il Centro Sociale di Cassinetta aperto a tutta la cittadinanza.

Secondo quanto denunciato dai consiglieri promotori dell’iniziativa, a fronte delle mozioni presentate in passato dalla minoranza, l’unica azione concreta intrapresa dall’amministrazione comunale sarebbe stata l’installazione di una telecamera in Piazza Corvi. I consiglieri ricordano inoltre l’accordo siglato con la Prefettura nel novembre 2025, che a loro avviso, nonostante l’ampia pubblicizzazione al momento della firma, non avrebbe finora prodotto alcuna iniziativa concreta sul territorio.

Sempre secondo la minoranza, anche un altro impegno annunciato dal Sindaco in Consiglio Comunale, come l’avvio di accordi di collaborazione con le polizie locali dei comuni confinanti per rafforzare il presidio del territorio, non avrebbe ad oggi trovato alcun riscontro: nessun accordo firmato, nessuna comunicazione ufficiale ai cittadini, nessun esito verificabile. «Il metodo è sempre il medesimo: annunci puntuali, seguiti da silenzio» sottolineano i consiglieri nel presentare l’iniziativa.

La serata si articolerà in due momenti. In apertura interverranno esperti del settore, che forniranno ai cittadini indicazioni pratiche su come aumentare la sicurezza delle proprie abitazioni e, più in generale, del territorio comunale. A seguire, il consigliere Tieppo e il gruppo di minoranza illustreranno le azioni che intendono portare all’attenzione del Consiglio Comunale nelle prossime settimane, ribadendo che la sicurezza dei cittadini rappresenta una priorità sulla quale, a loro giudizio, non è ammissibile abbassare la guardia.