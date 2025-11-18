Varese News

A Cassinetta di Biandronno, una serata pubblica per parlare di sicurezza

Giovedì 20 novembre al Centro Sociale “Isolino Virgina” un incontro tra cittadini e consiglieri comunali per discutere dei recenti episodi di furto e delle possibili soluzioni

Municipio di Biandronno

Dopo una serie di furti che nelle ultime settimane hanno preoccupato i residenti, a Cassinetta di Biandronno si terrà un momento di confronto diretto tra cittadini e consiglieri comunali. L’appuntamento è per giovedì 20 novembre alle ore 21, presso il Centro Sociale Anziani “Isolino Virgina” di via Vittorio Veneto 80.

La “Serata Sicurezza” nasce come spazio di ascolto e dialogo, con l’obiettivo di raccogliere le segnalazioni dei cittadini, discutere insieme la situazione e valutare azioni concrete per migliorare la sicurezza del territorio. Saranno presenti alcuni consiglieri comunali promotori dell’iniziativa, che ascolteranno proposte, preoccupazioni e suggerimenti da parte della comunità.

L’incontro, coordinato da Sandro Parisi, è aperto a tutti.

Pubblicato il 18 Novembre 2025
