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Tre volte Mäkinen: il finlandese rimane ai Mastini

Conferma importante per la difesa giallonera: il 30enne finlandese disputerà la terza stagione all'Acinque Ice Arena

Mastini-Feltre 5-1

Un altro punto fermissimo in difesa. I Mastini Varese hanno confermato quanto già si pensava: William Mäkinen proseguirà nel suo percorso con la maglia giallonera disputando – nel 2026-27 – la terza stagione consecutiva in forza all’HCMV.

Finalndese di Jämsänkoski, città nel cuore della parte bassa del Paese scandinavo, 31 anni da compiere tra pochi giorni (il 19 giugno), Mäkinen sta diventando un veterano della formazione giallonera dove è approdato nell’estate 2024 (proveniva da Appiano) e con cui ha disputato 66 partite di regular season, 15 di playoff e 2 di Coppa Italia collezionando 93 punti.

William è il classico terzino capace di andare a segno con i tiri dalla linea blu ma è anche un difensore di vaglia e per questo Varese non ha intenzione di lasciarlo partire, considerandolo un punto fermo per esperienza e solidità sul ghiaccio.

Nello schieramento affidato – dal prossimo campionato – a Dave Rich, Mäkinen ritroverà i fratelli Matonti – con Marco che lo affianca nel reparto arretrato – in attesa che la società prosegua con altri rinnovi. Tra i terzini ci sarà anche Edward De Nardin che insieme a Edgar De Toni rappresenta il più importante acquisto effettuato dall’HCMV. Fino ad ora, almeno.

HCMV 2026-27 – Giocatori ufficiali in rosa

P: Filippo Matonti (c)
D: Lorenzo Anselmino (c); Edward De Nardin (n – da Asiago), William Mäkinen (c), Marco Matonti (c)
A: Edgar De Toni (n – da Alleghe), Mattia Lenta (n – da Aosta), Davide Girardi (n – da Unterland), Wiliam Peterson
All.: Dave Rich (Can – n – da Abu Dhabi)

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Pubblicato il 10 Giugno 2026
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