Ultimi giorni per “100% Arte” al Chiostro di Voltorre

Ultimo fine settimana per visitare “100% Arte – Il quadrato della libertà. Misura, visione, identità”, la mostra allestita nelle sale del Chiostro di Voltorre che nelle scorse settimane ha attirato numerosi visitatori e raccolto apprezzamenti da parte del pubblico. Promossa dall‘Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese e curata da Debora Ferrari, l’esposizione ha proposto una sfida creativa comune agli artisti partecipanti: confrontarsi con un unico formato, il quadrato di 100×100 centimetri. Un vincolo solo apparente che si è trasformato in occasione di ricerca espressiva, offrendo ai visitatori una pluralità di linguaggi, visioni e interpretazioni.

Uno degli elementi più apprezzati del progetto è stato il coinvolgimento diretto del pubblico. Accanto alle opere, infatti, i visitatori hanno potuto leggere brevi testimonianze degli artisti sul significato attribuito al formato condiviso, entrando così nel processo creativo che ha dato origine ai lavori esposti. A completare il percorso, il “quadrato della partecipazione” ha invitato il pubblico a lasciare riflessioni, emozioni e commenti, trasformando la visita in un’esperienza di dialogo e condivisione. Un’iniziativa che ha contribuito a creare un ponte tra artisti, comunità e territorio, confermando la capacità dell’arte contemporanea di essere accessibile e coinvolgente.

La mostra ha inoltre valorizzato il Chiostro di Voltorre, uno dei luoghi storici più significativi della provincia di Varese, rafforzandone il ruolo come spazio dedicato alla cultura e all’incontro. Un contributo importante alla realizzazione dell’iniziativa è arrivato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, che attraverso il sostegno ai progetti culturali continua a promuovere occasioni di crescita e partecipazione per la comunità locale. Per chi non ha ancora visitato l’esposizione, resta dunque un’ultima occasione per scoprire il percorso dedicato al “quadrato della libertà”, dove un formato comune diventa punto di partenza per infinite possibilità espressive.

“100% Arte – Il quadrato della libertà. Misura, visione, identità” sarà visitabile fino al 21 giugno 2026 presso il Chiostro di Voltorre.