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Un weekend di feste e qualche caso di cronaca

I fatti principali della giornata di venerdì e quelli più curiosi in 10 minuto e mezzo

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Dalla Festa di Morosoccer a Casciago alla Festa del Rugby di Varese ma ce ne sono molte altre alle notizie di cronaca con un oss che maltrattava i disabili e un gruppetto che picchiava e rapinava nel centro di Varese.

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Pubblicato il 12 Giugno 2026
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