Varese, incidente tra due auto: code tra viale Aguggiari e viale Ippodromo

Un incidente avvenuto poco prima delle 8 di questa mattina – martedì 9 giugno – ha causato forti code nella zona di viale Aguggiari, una delle arterie principali per la circolazione a Varese.

Lo scontro tra due automobili è avvenuto all’incrocio con viale Ippodromo e ha coinvolto tre persone: due uomini di 49 e 35 anni e una donna di 45 anni, che si trovavano a bordo dei veicoli. Soccorsi dal personale del 118, i tre non hanno riportato ferite gravi.

Problematica invece la gestione dei flussi di traffico: una lunga colonna di auto si è formata sia in viale Aguggiari (soprattutto in direzione del centro cittadino) sia lungo tutto il viale Ippodromo fino alla rotatoria con viale Valganna. Sul posto, oltre al personale del 118 e ai carri attrezzi, sono giunti i Vigili del Fuoco e gli uomini della Polizia Locale cittadina.