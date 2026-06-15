Varese Pride, sport e diritti al centro dei talk del decennale: incontri accessibili anche in Lis
Martedì 16 giugno al "Così Com'è" doppio appuntamento dedicato a inclusione nello sport e futuro dei diritti LGBTQIA+ in Europa. Annunciato anche uno spezzone sportivo nella parata del 20 giugno con le realtà del territorio
Sport, inclusione, diritti e accessibilità. Sono questi i temi al centro della serata in programma martedì 16 giugno al locale “Così Com’è” di via Cimarosa a Varese, nell’ambito del Varese Pride Month 2026, che quest’anno celebra il decimo anniversario della manifestazione.
A partire dalle 19 si terranno due talk dedicati rispettivamente al rapporto tra sport e inclusione e alla situazione dei diritti LGBTQIA+ in Europa. Entrambi gli incontri saranno tradotti in tempo reale in Lingua dei Segni Italiana (LIS), grazie alla collaborazione con il Gruppo Sportivo ENS Varese, per garantire la piena accessibilità degli eventi alla comunità sorda.
Il primo appuntamento, intitolato “Schiacciamo i Pregiudizi: Lo Sport incontra l’Inclusione”, è in programma alle 19 e affronterà il tema dell’inclusione nello sport e del rispetto dei diritti umani all’interno di squadre e federazioni.
Al confronto parteciperanno il Gruppo Sportivo Ente Nazionale Sordi (GS ENS Varese ASD), che porterà la propria esperienza nell’atletismo, Raffaella Demattè, CSR Manager e Safeguarding Officer di Pallacanestro Varese, i rappresentanti di Curling Varese e l’associazione La Volpe Rossa.
Gli organizzatori hanno inoltre annunciato la presenza di uno “spezzone sportivo” nella parata del Pride in programma sabato 20 giugno. Le realtà coinvolte nel talk sfileranno insieme nel corteo cittadino e saranno protagoniste anche sul palco dei Giardini Estensi con un momento dedicato.
Alle 20.30 spazio invece al secondo incontro, “Oltre i Confini: Il presente e il Futuro dei Diritti LGBTQIA+ in Europa”, dedicato alle sfide per l’uguaglianza nel contesto europeo.
Interverranno Angelica Polmonari, Chair of the Women’s Committee di ILGA World e Co-Secretary di ELC (EuroCentralAsian Lesbian Community), Yuri Guaiana, Co-Segretario Generale di ILGA World e Senior Campaigns Manager di All Out, e Giovanni Boschini, direttore esecutivo di Arcigay Varese.
L’ingresso a entrambi gli appuntamenti è libero e gratuito.
Informazioni sul programma completo del Varese Pride Month 2026 sono disponibili sul sito www.varesepride.it oppure contattando Arcigay Varese al numero 0332 184 4640.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.