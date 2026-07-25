Il Varese Block Party anima via Como, Galimberti: “Vivere i luoghi è la risposta migliore per la sicurezza”

Energia, partecipazione e presidio positivo degli spazi urbani. Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, è intervenuto sulla riqualificazione e sull’animazione dell’area di via Como, in occasione del ritorno del “Varese Block Party”, la manifestazione che trasforma la strada davanti alla sede dell’Informagiovani cittadino in un grande palco a cielo aperto, trasformando una zona di Varese difficile in uno spazio vivo con tanta animazione, stand, musica e divertimento.

«L’iniziativa dei giovani è sempre un elemento di grande energia per un territorio e per una città – ha sottolineato Galimberti, accompagnato da buona parte della giunta comunale e da diversi consiglieri della maggioranza –. Soprattutto in una via al cui interno c’è una presenza importante come l’Informagiovani, frequentato da centinaia di ragazzi. È un’occasione per rendere più vivo questo spazio, portando allegria, serenità e festa».

Il primo cittadino ha ribadito come l’area di via Como sia al centro di una strategia complessiva promossa da Palazzo Estense: da un lato l’investimento sulla riqualificazione della struttura dell’Informagiovani e il potenziamento di controlli e videosorveglianza per rispondere alle segnalazioni dei residenti, dall’altro la rigenerazione sociale attraverso eventi culturali.

«È un modo diverso per rispondere alle esigenze di sicurezza che indubbiamente ci sono: la presenza e il vivere i luoghi rappresentano la strada migliore per garantire tutti, in ogni angolo della città», ha concluso il sindaco.

L’assessora ai Servizi Educativi del Comune di Varese, Rossella Dimaggio, ha sottolineato il valore dell’evento per il territorio e per i giovani coinvolti: «Abbiamo riempito via Como di associazioni, di giovani, di musica e di colore – ha dichiarato l’assessora Dimaggio –. Questo è il nostro modo per rendere viva la città e riempirla di significato. Speriamo che sia una giornata di divertimento per tutti».

La manifestazione, nata dall’impulso dei consiglieri comunali più giovani e curata sul fronte musicale da Stefano Morandini, ricalca lo spirito dei “block party” americani nati a cavallo tra gli anni ’70 e ’80: chiudere al traffico una strada complessa per riempirla di contenuti positivi, arte e presidio sociale. La strada è stata chiusa alle auto dall’incrocio con via Milano a quello con via Cavour, garantendo l’accesso all’Hotel di Varese per fare spazio a stand, food truck e amplificatori.

Il programma: i workshop e la rete delle associazioni

Le attività hanno preso il via alle 15:00 con la presenza di una fitta rete di realtà del territorio che lavorano con target giovanile (15-35 anni). I passanti e i visitatori troveranno gli stand informativi e le attività di ben 26 realtà: Intercultura, Jeins (associazione di studenti di economia che proporrà un workshop nei locali dell’Informagiovani), ASVP, COVO, Wildlife, Va che Lotta, Associazione Scacchi Varese (che organizzerà un torneo all’interno di Informagiovani), Da Varese a Gaza, Pro Loco Young, Associazione Arcieri Varese, Croce Rossa Italiana Giovani, FAI Giovani, ESN, Sism, Scout, Agesci Varese (presente con uno stand unico per i tre gruppi della città), Agorà, La Lombardia che vorrei, oltre allo stand ufficiale della Consulta Giovanile del Comune di Varese.

A completare lo schieramento la Protezione Civile NMPI, la sezione di Varese del CAI (gruppo alpinismo giovanile), Film studio 90, il Gruppo pastorale giovanile Varese, Café Novecento, Centro Arcobaleno e Discobus. Tra le attività previste negli spazi di Informagiovani spicca anche un incontro di meditazione e un workshop di yoga con campane tibetane nell’ambito del progetto “LOST”, destinato ai ragazzi durante l’anno.

La line-up musicale: dai big locali a X Factor

Dalle 17:30 alle 22:30 spazio alla musica dal vivo con una line-up molto più ricca rispetto al passato. Sul palco talenti del territorio e nomi di richiamo nazionale, tra cui Caterina Cropelli (già protagonista a X Factor) e artisti che hanno gravitato attorno a Sanremo 2026. In scaletta: Jego & Iron Cobweb, La Societate, Colla, One Horse Band, Revnce, Loste e gli Affari Grossi. In serata i dj set di Boom Boom Sound (della crew di Trash Milano, con sonorità anni ’90) e del varesino DJ Dos.